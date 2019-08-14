В танковом биатлоне – дерзкий дебютант

Команда Узбекистана показывает многообещающие результаты

Экипажу российской сборной на трассе "Танкового биатлона-2019" полигона Алабино пришлось 7 августа непросто. Над ним "висели" результаты предыдущих заездов – второй экипаж команды РФ прошел дистанцию за 17 с половиной минут и с новым рекордом скорости в гонке – 78 километров в час.

“ Трибуны взревели, когда наш танк взлетел на мост и на доли секунды завис в воздухе ”

Что танкисты под командованием лейтенанта Дмитрия Иванова из Южного военного округа способны добавить в копилку сборной – вопрос, недолго остававшийся без ответа. Уже со старта они начали опережать соперников из Армении, Ирана и Киргизии. "Змейку" прошли словно танцуя. Выстрелы к пушке загрузили за 32 секунды и первые два снаряда положили точно в цель. Но на третьем вышел промах – штрафной круг. "Красный" прошел его, обогнав других штрафников, – армян. Дальше все складывалось просто отлично – мишени поражены. Командир прекрасно отстрелялся из зенитного пулемета, механик-водитель мастерски провел машину через самые сложные участки – "курган" и "колейный мост". Трибуны восторженно взревели, когда российский танк на полной скорости взлетел на мост и на доли секунды завис в воздухе.

Однако при проходе "минного поля" снес несколько столбиков ограждения. И пит-стоп на штрафной стоянке. Однако после стартовали, что называется, ураганом.

На последнем этапе Т-72Б3 "красный" закончил гонку с лучшим временем дня – 19 минут 12 секунд.

К этому результату соперники российских танкистов по заезду приблизиться не смогли. Киргизы прошли трассу за 25 минут с копейками, армяне – за 27,48, иранцы "выехали" за 28 минут.

Так что 7 августа на полигоне Алабино нарушить традицию не получилось: как и в гонках первых и вторых экипажей, лидировали танкисты из России, Белоруссии, Китая.

Белорусская команда прошла три круга за 21 минуту 25 секунд, китайцы показали 22,53.

В первом дивизионе в рейтинге лидирует второй экипаж российской сборной в составе командира танка старшины Михаила Жилина, оператора-наводчика старшины Бато Цыдыпова и механика-водителя старшего сержанта Ивана Осеева. Это им принадлежит рекорд трассы – 17 минут 39 секунд.

В этом году в "Танковом биатлоне" соревнуются экипажи из 25 стран, четыре команды – из Вьетнама, Кубы, Судана, Узбекистана – выступают впервые. Эксперты уже называют узбекскую сборную открытием турнира. Она показывает многообещающие результаты и, вполне вероятно, со временем станет серьезным конкурентом грандам. Остальным новичкам пока ничего не светит.

Заголовок газетной версии – "Штрафной задор".

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (794) за 13 августа 2019 года