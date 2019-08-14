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14.08.2019
Интерфакс-АВН

Инцидент с жидкостной двигательной установкой в РФ помог Вашингтону многое узнать - Трамп

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Carolyn Kaster

США располагают более передовыми технологиями, отметил американский президент

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - США обладают технологией, подобной той, что привела к взрыву жидкостной двигательной установки в Архангельской области 8 августа, но более продвинутой, сообщил президент США Дональд Трамп во вторник.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп в твиттере.

В минувшую субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое работников получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие находятся в специализированном медицинском учреждении.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа.

По данным госкорпорации, взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Со ссылкой на директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова сообщалось, что в результате ЧП погибло пять сотрудников ядерного центра. Еще трое были госпитализированы, их жизнь вне опасности.

Указывались имена погибших сотрудников: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Расположен в ЗАТО Саров (Нижегородская область).

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