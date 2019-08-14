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14.08.2019
Вестник Мордовии

Вселяющая ужас: эта небольшая ракета во Вьетнаме сбила сотни вертолетов США

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Вьетнамская война у многих ассоциируется с рейдами партизан, вооруженных лишь АК-47 и РПГ-2.

На самом деле, благодаря интенсивно работавшей Тропе Хо Ши Мина из Северного Вьетнама поступало разнообразное вооружение: средние и легкие плавающие танки, артиллерия, в том числе и зенитная.

На заключительном этапе присутствия в этом регионе американцев сюда стали доставлять и высокотехнологичные образцы вооружений, например противотанковые ракеты "Малютка" или зенитные переносные комплексы "Стрела-2". Если ПТУРы не очень преуспели в уничтожении бронетехники противника (кстати, на Ближнем Востоке "Малютки" показали себя очень хорошо), то советские ПЗРК стали настоящим ужасом американцев. Начиная с 1972 года, эти небольшие ракеты весом чуть более 9 кг смогли поразить более 200 одних только вертолетов.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Кроме "Кобр" и "Ирокезов", сбивались и самолеты, такие как легкие истребители Ф-5, применявшиеся для ударов по наземным целям. Так, 18 июня 1972 года "Стрелой" уничтожили "летающую батарею" AC-130A "Спектр", тогда погибло 12 членов экипажа. Ранее, в мае один такой самолет получил повреждения, но сумел приземлиться.

После ухода американцев эти переносные комплексы стали "валить" с небес авиацию Южного Вьетнама и тем самым внесли вклад в объединение страны.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
9M14 Малютка
C-130
АК-74 "Калашников"
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