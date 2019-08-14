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14.08.2019
Военное обозрение

Обнародовано фото из кабины Ка-52 "Нильский крокодил"

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В интернете появилась фотография из кабины ударного вертолета "Нильский крокодил". 46 Ка-52 являются на данный момент одними из наиболее совершенных машин, состоящих на вооружении ВВС Египта.

Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях опубликована фотография, сделанная из кабины ударного вертолета Ка-52 "Нильский крокодил". На кадре видно, как вертолет в сопровожении аналогичной машины летит над пустыней.

"Нильский аллигатор" является версией российского вертолета "Ка-52" "Аллигатор", предназначенной для ВВС Египта. В 2015 году Каир закупил универсальные десантные корабли "Мистраль", построенные для ВМС России. Корабли были приспособлены под использование вертолетов Ка-52 "Катаран" - морской версии со складными лопастями и улучшенными антикоррозийными свойствами.

Каир тогда заключил контракт с Москвой на поставку 78 машин: из 32 были палубными, а 46 – специальными версиями, разработанными под климатические условия Египта и Ближнего Востока. Они-то и получили название "Нильский крокодил".

В сентябре 2016 года Египет и Россия подписали соглашение, согласно которому первоначальный состав из 30 египетских пилотов и 70 наземных экипажей должен был тренироваться в РФ.

Источник изображения: topwar.ru

В вертолете широко используются антикоррозийные материалы. Также на машине установлены дополнительные системы охлаждения, конструкция фюзеляжа усилена. В дополнение ко всему, в качестве меры по снижению летного веса в условиях жаркого климата, конструкторам машины удалось снизить массу шасси.

На машине установлена опто-электронная система прицеливания ОЭС-52.Кроме того, в оснащение вертолета входят противоракетная система Президент-С и РЛС Арбалет-52. Наземные цели вертолет может обнаружить на расстоянии до 25 км, воздушные – до 15 км.

В начале июня 2019 года Военно-воздушные силы Египта объявили, что Ка-52 официально вошли в состав ВВС. Известно, что часть машин расположились на авиабазе Вади-аль-Джандали (Аль-Катамия/Аль-Хатамия). Аэродром является домом 550-й штурмовой вертолетной бригады, 51-я эскадрилья которой оснащена AH-64D Longbow Apache.

Несмотря на то, что поставки осуществлялись с опережением графика, у Ка-52 "Нильский крокодил" возникли технические проблемы при его вводе в эксплуатацию. По сообщениям СМИ, двигатели теряли мощность в различных режимах полета, также были проблемы с системами ночного видения и навигации, а также иной авионикой.

Сообщалось, что эти проблемы лежали в основе решения Египта купить 10 AH-64E Apache Guardians. Именно тогда производитель активно занялся устранением недостатков, используя опыт сирийской кампании. Судя по заявлению египетских ВВС о включении вертолетов в их состав, "Камову" удалось преодолеть недостатки.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Египет
Катар
Россия
Сирия
Продукция
AH-64
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Президент-С
Проекты
ИТ
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