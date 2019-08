Разведка США нашла свое объяснение взрыва в Белом море

Представители разведки США связали взрыв под Северодвинском, при котором произошло кратковременное превышение радиационного фона, c испытаниями крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, замалчивание деталей произошедшего привлекло внимание аналитиков в Вашингтоне, которые посчитали инцидент свидетельством технологической слабости новой российской программы вооружений. Американская разведка полагает, что взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник" (кодовое обозначение НАТО — SSC-X-9 Skyfall), которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Характеристики "Буревестника" делает практически невозможным его перехват для существующих противоракетных систем на Аляске и в Калифорнии. Однако американские эксперты считают, что создание такой ракеты невозможно, поскольку США так и не смогли добиться успехов в разработке подобной технологии в 50- и 60-х годах прошлого века.

ЧП под Северодвинском, произошедшее 8 августа, в результате которого при испытаниях жидкостного реактивного двигателя случились взрыв и пожар, привело к гибели двух специалистов Минобороны России и пятерых сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Подробности случившегося российское военное ведомство не раскрыло. После этих событий сообщалось о кратковременном превышении радиационного фона в Северодвинске. В настоящее время радиационный фон пришел в норму.

Позднее стало известно, что 8 августа в районе Неноксы вблизи Северодвинска, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, был замечен транспортный танкер "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов, а также еще два неустановленных судна, баржа и прибрежная наземная площадка, предположительно, для запуска крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник".

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата".