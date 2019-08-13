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13.08.2019
ТАСС

Новое испытание парашюта для российско-европейской миссии на Марс прошло неудачно

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ExoMars-2020
ExoMars-2020.
Источник изображения: РИА Новости/Александр Ковалев

В Европейском космическом агентстве уточнили, что на начальном этапе парашют раскрывался правильно, но еще до его полного раскрытия наблюдались повреждения купола

ПАРИЖ, 12 августа. /ТАСС/. Проведенное 5 августа испытание парашютной системы для посадочной платформы российско-европейской миссии ExoMars-2020 завершилось неудачей. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Европейского космического агентства (ЕКА).

По его информации, на начальном этапе парашют раскрывался правильно, "однако повреждения купола, как и в предыдущий раз, наблюдались еще до его полного раскрытия". "В результате тестовый модуль спустился только на вытяжном парашюте", - отмечается в сообщении.

В ЕКА выразили разочарование тем, что "конструктивные изменения, сделанные после проблем [в ходе] последнего теста", не помогли "успешно пройти второй тест". "Мы... работаем над определением и исправлением проблем", - подчеркнули в агентстве.

Испытания будут продолжены

По словам представителей ЕКА, все оборудование и данные, собранные в ходе испытания, "в настоящее время находятся на стадии оценки". "Анализ должен выявить основную причину аномалии и сможет помочь в работе по дальнейшим изменениям, которые могут потребоваться для парашютной системы перед последующими испытаниями", - продолжили в агентстве.

В нем уточнили, что дальнейшие испытания первого основного парашюта планируется провести до конца этого года, а второго основного парашюта - "в начале 2020 года".

В ЕКА также указали, что параллельно "исследуют возможность изготовления дополнительных тестовых парашютов и проводят наземные симуляции, чтобы воспроизвести динамические условия извлечения парашютов", поскольку возможностей для полномасштабных испытаний при спуске с большой высоты "не так много".

Как напомнили в Европейском космическом агентстве, предыдущие испытания состоялись 28 мая. Тогда тестовый модуль был сброшен с высоты 29 км с гелиевого стратосферного шара. "Хотя механизмы развертывания были активированы корректно..., оба основных парашютных купола получили повреждения", - говорится в сообщении.

Миссия на Марс

ExoMars - совместная программа ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марс. Старт новой миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур.

Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата. Аппарат должен будет доставить к планете российскую посадочную платформу для высадки европейского марсохода на поверхность. После схода марсохода платформа начнет работать как автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Марс
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