Американцы в ходе учений сил ПВО в Южной Корее применили M1097 Avenger

В Южной Корее проведены тренировки американской бригады противоздушной обороны совместно с южнокорейскими подразделениями. Речь идёт о тренировках на военной базе Сувон в провинции Кёнгидо на западе РК.

Источник изображения: topwar.ru

В учениях принимали участие военнослужащие из 35-й артиллерийской бригады ПВО при взаимодействии с корейскими военнослужащими.

Для отражения атак с воздуха условного противника применялись мобильные зенитные ракетные установки (МЗРК) на базе одной из модификаций армейского внедорожника "Хамви". Речь идёт о 4-тонном комплексе ПВО ближнего действия M1097 Avenger. Он предназначается для поражения целей на высотах от 500 м до 4 км и дальностях от 500 м до 5,5 км.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, применялись переносные зенитные ракетные комплексы. В роли условного противника в данном случае выступили экипажи вертолётов, которые планировали высадить десант близ аэродрома после предварительного обстрела ракетного объекта.

Учения подразделений ПВО с участием американского военного контингента прошли не только на территории Южной Кореи, но и в Японии.

Объясняется это, по некоторым данным, северокорейской и китайской активностью. Напомним, что не так давно Пхеньян провёл очередную серию ракетных испытаний. Несколько северокорейских ракет упали в Японском море, в очередной раз вызвал крайне негативную реакцию со стороны официального Токио.