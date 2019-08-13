Энергоэффективность: Минэкономразвития разработаны рекомендации для промышленности

Цель – установление основных подходов к оценке эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в промышленности на этапе планирования соответствующих мероприятий. Рекомендации адаптированы для организаций промышленности вне зависимости от специфики их деятельности и формы собственности.

Оценить энергетическую эффективность

Методические рекомендации по оценке эффективности реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности утверждены приказом Минэкономразвития от 29.07.2019 № 468 и уже поддержаны Минэнерго и Минпромторгом.

Документ подготовлен в соответствии Комплексным планом мероприятий по повышению энергоэффективности экономики

Документ подготовлен в соответствии Комплексным планом мероприятий по повышению энергоэффективности экономики Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2018 г. № 703-р)

Рекомендации разработаны в дополнение к уже существующей нормативной базе, которая устанавливает требования к идентификации индикаторов энергоэффективности, их измерению и верификации, определению экономии энергетических ресурсов.

В частности, в документе представлены рекомендуемые подходы к оценке потенциального эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на стадии их планирования.

Методические рекомендации учитывают:

виды топливно-энергетических ресурсов, которые могут потреблять предприятия промышленности и на которые могут распространяться мероприятия по повышению энергоэффективности;

типы оборудования, используемого на предприятиях промышленности;

понятие эффекта в результате экономии топливно-энергетических ресурсов и способы его оценки;

принципы расчета технического и экономического эффекта от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

рекомендации в части принятия решений по дальнейшей реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Структура энергоресурсов

В структуру топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями промышленности, могут включаться: технологическое топливо, топливо для производства электрической и тепловой энергии, покупная электрическая и тепловая энергия, а также покупное моторное топливо для производственного транспорта.

Согласно методике Минэкономразвития, оценка эффекта в результате экономии топливно-энергетических ресурсов может осуществляться на стадии планирования мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности – то есть до непосредственной реализации такого мероприятия.

На стадии оценки эффекта целесообразно достигать разумной и достаточной точности вычисления эффекта от экономии топливно-энергетических ресурсов исходя из выбранного способа оценки.

Целесообразно достигать разумной и достаточной точности вычисления эффекта от экономии топливно-энергетических ресурсов

Технический и экономический эффект

Минэкономразвития рекомендует выделять технический и экономический эффект в результате экономии топливно-энергетических ресурсов.

Технический эффект заключается в снижении расхода конкретных видов и количества единиц топливно-энергетических ресурсов в абсолютном выражении в течение цикла либо на единицу произведенной продукции. В свою очередь, эффект в результате экономии топливно-энергетических ресурсов может заключаться в снижении их потребления в течение цикла, снижении потерь при хранении и транспортировании, увеличении доли потребления с применением возобновляемых источников энергии.

Суммарный экономический эффект в результате экономии нескольких видов топливно-энергетических ресурсов следует считать равным сумме всех экономических эффектов в результате экономии конкретных видов топливно-энергетических ресурсов.

Экономический эффект от реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности рекомендуется рассчитывать как разницу между затратами на реализацию данного мероприятия и суммарным экономическим эффектом в результате экономии соответствующих ресурсов.

При необходимости, суммирование технических эффектов от экономии различных видов топливно-энергетических ресурсов целесообразно осуществлять с помощью перерасчета в «условное топливо».

Экономический эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности рекомендуется рассчитывать в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21 июня 1999 г. № ВК 477.

Денис Журенков