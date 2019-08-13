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13.08.2019

Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России

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Будущий российский бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА
Будущий российский бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА.
Источник изображения: © Канал "КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ" на Youtube

Американские СМИ оценили российский бомбардировщик "шестого поколения" ПАК ДА. Об особенностях боевой машины в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Фундаментально новый бомбардировщик, созданный на основе современных решений – так журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.

Автор сравнил его с истребителем пятого поколения Су-57 и выразил мнение, что ПАК ДА станет представителем "шестого поколения".

"Самый поразительный аспект ПАК-ДА – это то, насколько он близок к поступлению на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах", - пишет Эпископос.

Бомбардировщик будет оснащен ракетами с дальностью действия до 7000 километров, которые способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Предполагается, что они смогут выбирать цели во время полета и самостоятельно менять траекторию с целью уклонения от радаров, отмечается в статье.

Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, хвалебные отзывы со стороны американских СМИ неудивительны.

"Этот журнал тем и отличается: он расхваливает российское вооружение с большим умыслом - чтобы Вашингтон побольше раскошеливался и не прозевал тот момент, когда у России появится новое уникальное оружие. Разработка самолета идет уже десять лет. И сейчас за океаном с большой озабоченностью заговорили, что машина продвигается к финишу. Думаю, через полтора-два года бомбардировщик совершит свой первый полет", - сказал Виктор Баранец.

Он рассказал об особенностях ПАК-ДА.

"Эта машина не является развитием предыдущих – это принципиально новая модель, которую фактически делают с нуля. Все лучшее, что сегодня наработала наша авиастроительная военная область, будет внедрено в этом самолете. Требования к нему предъявлены самые высокие. Он будет летать со сверхзвуковой скоростью на дальность 15 тысяч километров (такой дальностью пока не обладает пока ни один самолет в мире), он будет использовать все типы ракет и бомб, которые только есть сегодня на вооружении российской армии, он может быть даже платформой для запуска спутников. Я бы хотел обратить внимание на системы электронного ориентирования, навигации, управления оружием. Машина не легкая, она в полном снаряжении, с максимальной загрузкой будет весить 145 тонн. Примечательно, что все – от первого винтика до последнего – сделано на российских военно-промышленных предприятиях", - подчеркнул Виктор Баранец.
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
ПАК ДА
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2 комментария
№1
13.08.2019 04:23
Он будет летать со сверхзвуковой скоростью на дальность 15 тысяч километров??
0
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№2
13.08.2019 09:31
Цитата
Он будет летать со сверхзвуковой скоростью на дальность 15 тысяч километров
По-моему, очередная глупость Баранца. А если стреловидность крыльев будет как на картинке выше, а не как у "Охотника", то, думаю, он вообще не сможет летать на сверхзвуке - будет чисто дозвуковой, как B-2.

Цитата
такой дальностью пока не обладает пока ни один самолет в мире
Сейчас планируют поставить новые движки на B-52. Если вместо того старого-престарого хлама поставят что-то типа от "Дримлайнера" Boeing-787, то...
+1
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