Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
Американские СМИ оценили российский бомбардировщик "шестого поколения" ПАК ДА. Об особенностях боевой машины в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.
Фундаментально новый бомбардировщик, созданный на основе современных решений – так журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Автор сравнил его с истребителем пятого поколения Су-57 и выразил мнение, что ПАК ДА станет представителем "шестого поколения".
"Самый поразительный аспект ПАК-ДА – это то, насколько он близок к поступлению на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах", - пишет Эпископос.
Бомбардировщик будет оснащен ракетами с дальностью действия до 7000 километров, которые способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Предполагается, что они смогут выбирать цели во время полета и самостоятельно менять траекторию с целью уклонения от радаров, отмечается в статье.
Как отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец, хвалебные отзывы со стороны американских СМИ неудивительны.
Он рассказал об особенностях ПАК-ДА.
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Он будет летать со сверхзвуковой скоростью на дальность 15 тысяч километровПо-моему, очередная глупость Баранца. А если стреловидность крыльев будет как на картинке выше, а не как у "Охотника", то, думаю, он вообще не сможет летать на сверхзвуке - будет чисто дозвуковой, как B-2.
такой дальностью пока не обладает пока ни один самолет в миреСейчас планируют поставить новые движки на B-52. Если вместо того старого-престарого хлама поставят что-то типа от "Дримлайнера" Boeing-787, то...