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13.08.2019
Российская газета

Военные США пролетят над Россией на украинском Ан-30Б

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Самолет АН-30Б
Самолет АН-30Б "Константин Могилко".
Источник изображения: Петр Порошенко / facebook

Российские военные инспекторы в рамках международного договора по открытому небу выполнят через неделю наблюдательный полет над некоторыми районами США. А в эти дни совместная американо-датская миссия снимет с воздуха ряд военных объектов РФ.

Хотя у Соединенных Штатов для подобных рейдов имеется своя авиатехника - оборудованный фото- и видеоаппаратурой самолет ОС-135В (это военная версия Боинга-707), к нам они нередко прилетают на чужих бортах. В прошлом это были, к примеру, шведский СААБ-340 и канадский C-130J. Теперь же инспекторы из США и Дании используют для санкционированного воздушного шпионажа в нашей стране украинский самолет наблюдения Ан-30Б.

В прошлом американские инспекторы в рамках открытого неба прилетали в Россию и на шведском самолете наблюдения СААБ-340, и на специально оборудованном канадском C-130J

Он приземлится на подмосковной авиабазе Кубинка, оттуда уйдет на маршрут наблюдения. Любопытная деталь: именно в Кубинке дислоцируются наши инспекционные борты - Ан-30Б.

Впрочем, в США российских контролеров доставит другой самолет открытого неба - Ту154МЛК-1.

В отличие от "тридцаток", летающих в основном по европейским маршрутам наблюдения, специально оборудованный для таких целей "туполев" чаще работает за океаном. Известно, что в США его временным пристанищем станет аэродром открытого неба Грейт Фолс, а дальность полета над Америкой в этот раз не превысит 5130 километров.

Помимо этого договора, Россия сотрудничает с европейскими государствами и в рамках Венского документа от 2011 года, который санкционирует наземные инспекции чужих военных гарнизонов. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны России, как раз сегодня группа наших офицеров посетит один из армейских объектов Швеции. Им не только покажут местный военный городок, но и расскажут о задачах воинской части и имеющихся там технике и вооружении.


Юрий Гаврилов

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Страны
Дания
Канада
Россия
США
Украина
Швеция
Продукция
C-130
Saab 340
Ан-30
Ту-154
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
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