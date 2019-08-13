Стрельба светящимися пулями и прыжки на БМД. Под Псковом завершился "Десантный взвод"

Участие в соревнованиях приняли десантники из 21 страны мира

ПСКОВ, 12 августа. /ТАСС/. Эстафета на боевых машинах десанта (БМД), которая прошла в понедельник в Струго-Красненском районе Псковской области, стала финальным этапом конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр. Участие в соревнованиях приняли десантники из 21 страны мира, в том числе из Венесуэлы, Китая и Марокко. Россию представила команда на боевых машинах БМД-2, которая до этого победила в отборочном этапе, проводившемся в ВДВ РФ.

Условия десантной эстафеты во многом похожи на биатлон. Здесь тоже есть огневой рубеж и за каждый промах экипаж БМД обязан пройти штрафной круг. Правда, в отличие от биатлона, стрельба здесь ведется не из винтовок, а из 30-миллиметровых автоматических пушек и пулеметов. Часть боеприпасов - трассирующие, что позволяет отследить траекторию движения снаряда или пули.

Гонка с препятствиями

Эстафета на БМД, как говорят военные, считается одним из самых зрелищных этапов "Десантного взвода". На пути к финишу три экипажа от каждой команды должны на боевой машине преодолеть противотанковый ров, перепрыгнуть через трамплин, пройти минно-взрывное заграждение и брод. Именно водная преграда, по словам участников соревнований, оказалась наиболее интересной и сложной.

"Больше всего по сложности запомнилась водная преграда, была интересным препятствием: в этот момент машина могла спланировать в воде и уйти за пределы габаритов. Мне понравились соревнования, хочу участвовать в следующем году", - сказал журналистам командир отделения команды Казахстана, лейтенант Ешмурат Нурдалет, который впервые участвует в Армейских играх.

Источник изображения: © Алексей Семенов/ТАСС

В эстафете казахстанские десантники соревновались с командой Ирана, но не смогли одержать победу: на трассе возникли проблемы с техникой, плюс часть времени они потеряли на корректировке стрельбы. "Мы поразили пять мишеней из шести, первую цель мы не поразили, потому что корректировку [провели неточно], после этого поразили оставшиеся цели. Но особых сложностей не было, потому что у нас была тренировка до этого конкурса", - пояснил Нурдалет.

Главное - маневры

Команда российских десантников стала одной из немногих, кто смог пройти эстафету без дополнительных кругов. Секрет успеха, по словам военнослужащих, в правильных маневрах.

"Для наводчика была сложность - это стрельба, потому что есть боковой ветер, после каждого выстрела снаряд летит в разные места, приходится корректировать. На одну мишень мы только два патрона затратили, а так все поражали с первого выстрела. Также трамплины, при их прохождении задача командира - крепко держаться внутри, а механика-водителя - технически правильно преодолеть это препятствие, то есть маневры все-таки главное", - рассказал журналистам командир боевой машины российской команды младший сержант Александр Каравай.

Благодаря удачным маневрам и слаженной работе российским экипажам удалось не только поразить все мишени с первой попытки, но и развить высокую скорость прохождения трассы: на отдельных участках команда из РФ разогнала БМД до 80 километров в час. "Мы ехали крайними, третье отделение, завершали эту гонку, проехали без штрафов, чисто, спокойно, преодолев все препятствия. Почти побили рекорд прошлого года", - уточнил Каравай.

Эксклюзив от китайской команды

Большинство команд соревнуются в эстафете на российской военной технике - БМД-2 либо БТР-80. Единственные, кто приехал на Игры со своим вооружением, - это команда Китая. Десантники из КНР выступают на ZLC-2000. Вокруг этих машин образовалась группа из бойцов других стран, что неудивительно - участники из КНР впервые разрешили соперникам заглянуть внутрь своих бронетранспортеров.

Команда из России на БМД-2 Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

"Они впервые запустили в свою технику, до этого разрешали снимать лишь внешне. А сейчас открыли, показали. Отличий по большому счету нет, это смесь российских БМП с БМД, стоит 30-миллиметровая пушка, сделана по спецзаказу", - рассказывает товарищам представитель команды Белоруссии, которому удалось посидеть в китайской машине.

Пока команды готовятся к очередному заезду, остальные экипажи ожидают своей очереди поблизости - на кусочке поля, огороженного камуфлированным забором. Хотя больше эта территория напоминает гигантскую парковку военной техники: здесь бок о бок расположились БМД России, Венесуэлы, Алжира, Белоруссии и Казахстана. Последние решили использовать время отдыха с пользой - проверить исправность бронетранспортера. "Четвертую! Нейтраль!" - командует механик, пытаясь отрегулировать коробку передач.

Лидерство российской команды

По итогам эстафеты победу одержала российская команда, которая на протяжении всех дней "Десантного взвода" показывала лучшие результаты и ставила рекорды в прохождении предыдущих этапов.

"Сегодня на мои плечи возлегла ответственность стартовать. Было тяжело, сильно волновался, но мастерство не подвело: на змейке оторвался от преследователей и уехал на стрельбу первым, чтобы наводчик-оператор отстрелял спокойно, уже не чувствуя сзади, что нас подпирают. Мы на своей земле, у нас был приказ занять первое место, и мы не собирались уступать", - сказал журналистам по итогам соревнований механик-водитель боевой машины российской команды гвардии рядовой Дмитрий Федоров.

По его словам, в этом году среди наиболее сложных соперников оказалась команда из Белоруссии, которая показала высокое "техническое мастерство". А как отметил главный судья соревнований генерал-майор Сергей Волык, главное - это обмен опытом между военнослужащими разных стран. "Всех оцениваю хорошо. Все достойно выступили, поделились друг с другом опытом. В этом году впервые мы принимали 21 команду. Мы показали на препятствиях новое упражнение, показали на десантировании новое упражнение. В целом, достойно выступили все. Учитывались точность, время, скорость попадания [в цели]", - сказал Волык.

Генерал также добавил, что поддерживает практику, когда каждая из стран приезжает на соревнования со своей техникой. "Будем предлагать, чтобы все выступали на своей технике. Это [важно] в целях обмена опытом", - считает он.

Армейские игры

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходил с 3 августа в Псковской области. Основные этапы соревнований были проведены на полигонах Струги Красные и Завеличье. Значительную часть сборной России составляли военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.