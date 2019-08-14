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14.08.2019
Военное обозрение

Представлены характеристики КВРЛ "Вопросник-Э"

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Российские разработчики продолжают совершенствовать системы опознавания обнаруживаемых РЛС воздушных целей и объектов. К таким системам относится и комплексированный многорежимный вторичный радиолокатор (КВРЛ) "Вопросник-Э". Он предназначен для встраивания в радиолокационные станции с целью получения широкой спектра полётной информации в различных режимах, включая режим международной системы RBS и российской системы УВД.

Источник изображения: topwar.ru

"Вопросник-Э" может быть использован в составе средства радиолокации средней и большой дальности, которые размещаются на мобильных носителях.

У КВРЛ "Вопросник-Э" модульное исполнение, которое позволяет создавать комплектации в любом сочетании радиолокационного обнаружения и вторичной радиолокации.

"Вопросник-Э" - комплекс активного вопроса и ответа модернизированной системы РЛО "Пароль" и системы опознавания Mk-XA.

Если говорить о характеристиках КВРЛ, то они следующие:

зона обзора по дальности – от двух до 400 км, по углу места – от 0 до 45 градусов, по высоте – не менее 40 км, по азимуту – круговая (360 градусов);

производительность – до 200 целей в течение 10 с;

разрешающая способность – менее 150 м по дальности, до 6 градусов по азимуту системы "Пароль".

Габариты:

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс "Вопросник-Э" имеет адаптивное управление излучением с изменением мощности и времени излучения по данным целеуказания.

Разработкой этого комплекса занимаются специалисты Всероссийского НИИ радиотехники.

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Страны
Россия
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