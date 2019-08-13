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13.08.2019
Интерфакс-АВН

Американские военные прибыли на границу Турции с Сирией для создания зоны безопасности

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ВС США в Сирии
ВС США в Сирии.
Источник изображения: twitter

Стамбул. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны Турции сообщило о прибытии в понедельник шести американских военнослужащих на границу Турции с Сирией в рамках работы по созданию зоны безопасности, передает агентство "Анадолу".

"Американская делегация в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией", - цитирует агентство заявление военного ведомства.

Там отмечается, что "центр совместных операций по Сирии планируется задействовать в ближайшие дни". Этот центр - один из компонентов американо-турецкой зоны безопасности.

Турция и США на прошедшей неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
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