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13.08.2019
Газета.ru

"Кричащие факты": экс-депутат Рады рассказал о хаосе в армии

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Экс-депутат Рады рассказал о хаосе в украинской армии

Военнослужащие ВСУ становятся преступниками, а в самой украинской армии царит хаос, заявил экс-депутат Рады. К порокам ВСУ он отнес дезертирство, воровство, торговлю оружием, наркоманию, хулиганство, дедовщину, убийства и неуставные отношения. Об этом он говорил еще ранее, выражая мнение, что меры руководства Вооруженных сил Украины не способствуют восстановлению армии.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии. По его словам, многие военнослужащие становятся преступниками. Политик разместил на своей странице в фейсбуке документы "для служебного пользования", в которых подробно описывается происходящее в подразделениях ВСУ.

Журавко подчеркнул, что украинские СМИ обманывают своих граждан, показывая только красивую картинку.

"Одним словом, в украинской армии - хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, неуставные отношения.

Из поступивших ко мне документов я выбрал самые кричащие факты", - написал Журавко и рекомендовал всем ознакомиться с документами. Он считает, что из украинской армии "сделали пушечное мясо".

В конце прошлого месяца он написал в своем фейсбуке о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ. Он обнародовал письмо замначальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, написанное 6 мая.

Судя по его тексту, с начала года с военной службы в украинских ВС уволено 9386 военнослужащих по контракту рядового, сержантского и старшинского состава. 81% из них отказались заключать следующий контракт и ушли после окончания действия текущего. Этот показатель за тот же период прошлого года составлял на 30% меньше.

Наибольший отток контрактников, согласно тексту, наблюдается в частях, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе. Думенко считает, что даже повышение денежного довольствия не может остановить этот процесс.

Журавко убежден, что предпринимаемые руководством ВСУ меры не способствуют восстановлению украинской армии, и контрактники продолжат уходить. Он считает, что военнослужащие устали от многочисленных "бандеровских формирований" и "алкоголиков, наркоманов, маргиналов широкого профиля".

"Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы - они не то что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие", - отметил Журавко.

Он выразил мнение, что плохое состояние экономики Украины, скорее всего, не позволит правительству привлечь в армию новые кадры повышением зарплат.

К тому же, экс-депутат уверен, что украинцам нельзя соглашаться на службу, потому что они станут "для генералов бандеровских войск Украины пушечным мясом, на котором зарабатывают большое бабло".

"Чем дальше время будет уносить в недосягаемую даль несбывшиеся предвыборные обещания президента Украины и его слуг из Верховной рады, тем быстрее и в больших масштабах будет разбегаться по домам и схронам "самая сильная и могучая армия Европы", - предупредил Журавко.

Информация о различных преступлениях, совершаемых бойцами ВСУ, поступает регулярно. Глава пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов 30 июля сообщил, что в городе Волноваха Донецкой области задержали 19 танкистов ВСУ, которые пребывали в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Задержанные относятся к механизированному батальону 17-й танковой бригады, который недавно прибыл в Волноваху. В пресс-службе обратили внимание, что эта территория находится в зоне ответственности 35-й бригады морской пехоты.

Безсонов также рассказал о случае дезертирства в механизированном батальоне ВСУ: 27 июля его самовольно покинули пять человек.

Пьянство пользуется особой популярностью в рядах украинских военнослужащих. Такое времяпрепровождение нередко приводит к ситуациям, представляющим угрозу для жизни как самих военных, так и других людей. Начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщал, что служащие ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов, пребывая в нетрезвом состоянии.

В результате таких действий пострадали три здания, и "по счастливой случайности жертв удалось избежать": в момент обстрела в домах никого не было, уточнил Осадчий. После инцидента местные жители подали коллективные жалобы на действия военных, но полиция и военная служба правопорядка оставили обращения граждан без внимания.


Кристина Сизова

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Дания
Украина
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