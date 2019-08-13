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13.08.2019
ТАСС

Пострадавший в результате ЧП военный склад под Ачинском расформируют в 2020 году

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Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края.
Источник изображения: © REUTERS, Dmitry Dub

Как уточнили в ЦВО, все пригодные для использования боеприпасы вывезут на другие склады

АЧИНСК /Красноярский край/, 12 августа. /ТАСС/. Военный склад боеприпасов недалеко от села Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года. Об этом в понедельник сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"В соответствии с принятыми решениями полное расформирование склада Центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года", - заявил Лапин.

Командующий уточнил, что все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады. "Непригодные боеприпасы будут утилизированы, а территория склада будет полностью очищена и безопасна", - подчеркнул Лапин.

Ранее сообщалось, что склад боеприпасов, загоревшийся в Ачинском районе, планировали расформировать до 2022 года.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек. Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе произошли вечером 9 августа. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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