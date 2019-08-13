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13.08.2019
ТАСС

Участники конкурса Армейских игр завершили 100-километровый марш вокруг Эльбруса

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Эльбрусское кольцо. Архивное фото
Эльбрусское кольцо. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

Участники конкурса преодолели шесть перевалов и выполнили шесть спецзаданий конкурса

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Горные подразделения пяти стран завершили 100-километровый марш вокруг горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии в рамках конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр - 2019, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Южного военного округа.

"В Кабардино-Балкарской Республике горные подразделения пяти стран завершили шестидневный 100-километровый марш вокруг Эльбруса, тем самым завершив второй этап всеармейского конкурса "Эльбрусское кольцо - 2019", который стартовал 3 августа. Во время второго этапа участники конкурса преодолели шесть перевалов и выполнили шесть спецзаданий конкурса из 14", - говорится в сообщении.

Участники состязаний успешно преодолели ледовый участок (спуск) на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов."После выполнения последнего специального задания все команды единым строем спустились в центр горной подготовки и выживания "Терскол", замкнув 100-километровое "Эльбрусское кольцо", - добавили в пресс-службе, отметив, что старт марша был дан с этого же места 7 августа.

Все участники марша успешно справились со специальными задачами во время прохождения маршрута, заявил после финиша марша судья конкурса, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин. "Все вернулись в базовый лагерь без травм, а главное, ближе к финишу второго этапа иностранные команды стали намного дружнее", - цитирует Душарина пресс-служба.

При прохождении маршрута выполняются различные упражнения, в том числе десантирование с парашютом, преодоление скальных и ледовых участков, марш-бросок, транспортировка пострадавшего - в общей сложности 14 задач, самой сложной из которых является восхождение на Эльбрус.

С поляны Азау (высота 2,3 тыс. м) пешком с полной боевой выкладкой (30 кг плюс оружие) бойцы отправятся к "Приюту одиннадцати" (высота 4,2 тыс. м), после чего поднимаются на сам Эльбрус (5642 м над уровнем моря). Чтобы результат был засчитан, до вершины должны добраться все 12 участников команды, причем расстояние между первым и замыкающим не должно превышать 150 м.

"Эльбрусское кольцо"

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" проходит 3-17 августа. Всего в соревнованиях принимают участие 60 военнослужащих, которые представляют Россию, Индию, Киргизию, Марокко и Узбекистан. Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа 2019 года. Всего проводятся 32 конкурса на территории 10 стран. В играх примут участие более 200 команд, в состав которых вошли свыше 5 тыс. военных.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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