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13.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российские танкисты поставили рекорд скорости на "Танковом биатлоне"

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Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

Два российских экипажа поставили рекорды скорости в ходе "Танкового биатлона" Армейских международных игр – 2019, им удалось разогнать машины до скоростей 80 и 82 км/ч, сообщил пресс-центр игр.

"В полуфинальной эстафете механик-водитель первого российского экипажа старший сержант Игорь Шиленин смог разогнать танк до скорости 80 километров в час. Не успела утихнуть радость болельщиков на трибунах, как третий российский экипаж танка под управлением механика-водителя старшего сержанта Ивана Орсеева установил новый рекорд скорости – 82 километра в час", – говорится в сообщении пресс-центра, передает ТАСС.

Полуфинальная гонка закончилась победой российского экипажа, который смог преодолеть трассу за 1 час 36 минут и 31 секунду. Второе место заняли белорусские танкисты с результатом 1 час 45 минут и 31 секунда. На третьем месте закрепились танкисты из Монголии с показателем 1 час 58 минут и 57 секунд. Четвертое место заняли венесуэльцы, время экипажа составило 2 часа 10 минут 9 секунд.

В финале "Танкового биатлона" оказались команды России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

В субботу Команды из России, Белоруссии и Китая стали лидерами по итогам трех этапов конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр – 2019.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 37 государств общей численностью более 5 тыс. человек.


Алексей Дегтярев

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Азербайджан
Белоруссия
Венесуэла
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АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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