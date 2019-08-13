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13.08.2019
Lenta.ru

Раскрыто будущее взорвавшегося под Северодвинском "специзделия"

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Источник изображения: Фото: Сергей Яковлев / Reuters

Специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) из Сарова (Нижегородская область) погибли под Северодвинском (Архангельская область) при испытаниях "нового специзделия", передает РИА Новости заявление главы "Росатома" Алексея Лихачева.

"Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца. Мы выполним задание Родины, ее безопасность будет надежно обеспечена", — сказал руководитель госкорпорации.

Минобороны России 8 августа в районе поселка Ненокса под Северодвинском (Архангельская область) провело испытания жидкостного реактивного двигателя, завершившиеся взрывом и гибелью двух военных и пяти гражданских специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Инцидент произошел при работах, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

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