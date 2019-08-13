Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?

Американцы могут начать обдумывать перспективу перевода части своих войск из Германии в Польшу, пишет "Жечпосполита". Данная угроза — это инструмент, призванный склонить немцев выделять больше средств на восстановление боеспособности бундесвера и финансирование американских баз в Германии. Но за угрозами могут последовать конкретные шаги, а они в свою очередь еще больше ухудшат отношения США и Германии.

Вашингтон уже не первый год требует, чтобы Германия увеличила объем расходов на оборону, но никогда раньше представитель американских властей не заходил так далеко, как Ричард Гренелл (Richard Grenell). В пятницу в интервью немецкому агентству новостей DPA посол в Берлине заявил: "оскорбительно, что американские налогоплательщики продолжают платить за присутствие 50 тысяч американцев в Германии, а немцы направляют бюджетные излишки на внутренние цели".

Несколькими часами позднее его коллега Джорджетт Мосбахер (Georgette Mosbacher) написала в Твиттере: "Варшава выполняет свои обязательства в отношении НАТО, выделяя на сферу обороны 2% ВВП, а Берлин этого не делает. Мы будем рады, если американские войска переведут из Германии в Польшу".

Гренелл прокомментировал ее слова: "И президент Трамп, и Джорджетт Мосбахер правы. Многие президенты просили крупнейшую экономику в Европе взять на себя часть расходов на собственную оборону. Это требование много лет подряд выдвигали разные американские администрации. Мы дошли до точки, в которой американцам и президенту США придется начать реагировать".

Какая реакция последует?

По нашей информации, инициатива, с которой выступили послы, не исходила из Белого дома, но это не означает, что ее не поддержал Дональд Трамп. Напротив, в пятницу вечером президент, не ссылаясь, правда, напрямую на слова Гренелла и Мосбахер, заявил: "Польша - наш большой друг. Она обязалась создать военную базу, строительство которой обойдется в несколько миллиардов долларов. Эти деньги выделят не США: поляки готовы за свой счет размещать американских военных и не только. Именно так все должно выглядеть. Мы заключали глупые договоры с другими странами, но те нас только используют".

Руководствуясь этой логикой, Дональд Трамп уже 12 июня на встрече с Анджеем Дудой (Andrzej Duda) в Белом доме заявил, что может перевести из Германии в Польшу 2 тысячи военных (официального подтверждения этого пока нет).Источники "Жечпосполитой" утверждают, что угроза перевода американских войск в Польшу - это инструмент, призванный склонить немецкое руководство направить больше средств на восстановление боеспособности бундесвера и финансирование американских баз в Германии.

Катастрофа немецкой армии

Если решительные высказывания Гренелла и Мосбахер не склонят Германию к какой-либо реакции, за угрозами послов могут последовать совершенно конкретные действия. Прибегнуть к ним позволяет польско-американское заявление о военном сотрудничестве, в заключительной части которого сказано следующее: "Польша и США будут проводить регулярные консультации в целях обсуждения и планирования возможных изменений модели военного присутствия, а также инфраструктурных требований для пребывания американских вооруженных сил на польской территории. Мы ожидаем, что в ближайшие годы наше оборонное сотрудничество будет углубляться".

Американцы уже подают сигналы о том, что если Берлин не отреагирует соответствующим образом, они могут нарастить свое военное присутствие в Польше, однако, как говорят наши источники, всерьез об этой перспективе в Вашингтоне начнут размышлять в следующем году после учений "Защитник-2020". Это будут самые масштабные американские маневры в Европе за последние 30 лет: в их рамках через Атлантический океан планируется перебросить целую дивизию.

В любом случае, по крайней мере на первом этапе, речь шла бы о переводе лишь небольшой части находящегося сейчас в Германии контингента, который состоит из 35 тысяч американских военных и 17 тысяч гражданских лиц. В Польше просто нет инфраструктуры, позволяющей принять значительные силы. Кроме того, Варшава считает, что сохранение значительного американского военного присутствия за Одером - это залог единства НАТО и стабильности демократии у нашего западного соседа.

Солдаты танкового подразделения Бундесвера Источник изображения: © AFP 2017, John MacDougall

Между тем оказывать давление на Берлин необходимо, ведь бундесвер находится в катастрофическом состоянии. После распада СССР Германия сократила военный бюджет: сейчас он составляет уже не 2,2%, а 1,3% ВВП. Недостаток финансирования привел к тому, что половина из 224 имеющихся у немцев танков "Леопард" оказались в нерабочем состоянии, как и пять из шести подводных лодок или 89 из 128 истребителей "Еврофайтер". Под давлением Социал-демократической партии, которая контролирует, в частности, министерство финансов, Меркель отказалась от данного в 2014 году обещания о том, что к 2025 году Германия начнет выделять на оборону 2% ВВП (хотя к тому времени это требование будут выполнять 23 из 29 союзников). Немецкий оборонный бюджет может еще уменьшиться, что склоняет такие страны, как Италия и Испания, тоже игнорировать тему военных расходов.

Германия и Основополагающий акт Россия - НАТО

Еще более серьезным препятствием могут стать усиливающиеся в Германии антиамериканские настроения, которые пробудил уже канцлер Герхард Шредер, отказавшись (вместе с Жаком Шираком) в 2003 году принимать участие во вторжении в Ирак. В пятницу под публикациями таких ведущих немецких изданий, как "Шпигель" или "Зюддойче цайтунг", появилось много критических комментариев, в которых интернет-пользователи советовали "американским оккупантам" "проваливать вместе со своим послом".

Все больше разногласий между Германией и США возникает и по поводу Основополагающего акта Россия - НАТО от 1997 года, в котором говорилось, что Альянс не будет размещать существенных сил в Польше, Чехии и Венгрии. Посол Германии в Польше заявил летом в интервью "Жечпосполита": "Реагируя на захват Россией Крыма и Восточной Украины, мы последовательно поддерживаем политику НАТО в области повышения уровня обороноспособности и укрепления системы сдерживания, но также и диалога. Это соответствует Основополагающему акту и, если говорить о двустороннем соглашении, принципу увеличения военного присутствия на ротационной основе. В настоящий момент противоречий я здесь не вижу". В польско-американском заявлении о военном сотрудничестве Основополагающий акт, однако, не упоминается, поскольку Польша и США считают, что после нападения России на Украину он фактически утратил силу.

Другой потенциальный конфликт может возникнуть на почве размещения в Европе ядерных ракет средней дальности в ответ на развертывание российских ракет 9М729 и выхода США из договора о РСМД. Берлин выступает решительным противником такого шага, а Польша оценивает его гораздо более положительно.

Енджей Белецкий (Jdrzej Bielecki)