МНО Филиппин намерено закупить новую партию ручных противотанковых гранатометов

ЦАМТО, 12 августа. В рамках проекта замены состоящих на вооружении устаревших 90-мм безоткатных орудий М67 Корпус морской пехоты Филиппин продолжает процедуру закупки ручных противотанковых гранатометов.

Министерство национальной обороны Филиппин объявило тендер на поставку 702 легких ручных противотанковых гранатометов и сопутствующих боеприпасов для оснащения отделений КМП. Бюджет проекта составляет 514,8 млн. филип. песо (10,1 млн. долл.).

Проект реализуется с применением в отношении претендентов критерия "прошел или выбыл" (pass or fail) в соответствии с филиппинским законодательством о государственных закупках (закон №9184).

Заинтересованные компании могут приобрести пакет документов, начиная с 5 августа. Предтендерная конференция будет проведена 13 августа на базе "Кемп Агуйнальдо" (Кесон-Сити). Предложения должны быть представлены до 27 августа. Претенденты должны обладать опытом реализации подобного проекта в течение последних пяти лет.

Поставка должна быть выполнена в течение 360 суток со дня вступления соглашения в силу.

В настоящее время на вооружении СВ Филиппин имеется произведенный в Болгарии компанией Arsenal JS Co. вариант РПГ-7, носящий обозначение ATGL-L (Anti-Tank Grenade Launchers – Light), и небольшое количество РПГ "Тип-69" китайской корпорации NORINCO, безвозмездно переданных правительством КНР. Они применялись во время операции против террористов в Марави в 2017 году.

В июле 2019 года ВС Филиппин получили партию из нескольких сотен приобретенных в России противотанковых гранатометов РПГ-7В2, а также сопутствующих боеприпасов и принадлежностей.

Как сообщал ЦАМТО, министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу подписали соглашение о поставке гранатометов РПГ-7В2 и боеприпасов к ним в октябре 2017 года в кулуарах 4-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН в Кларке, Пампанга. Договор предусматривал поставку 744 гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним на сумму 408 млн. песо. (7,63 млн. долл.).