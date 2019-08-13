НАТО завершает создание противоракетного щита на восточном направлении

Ввод в эксплуатацию новейшей противоракетной станции США Aegis Ashore (AABMDS) в Редзиково (Польша) по планам американского командования ожидается в конце 2020 года. Об этом информирует новостной Интернет- портал Defence Blog.

Этот пост ПРО расположен в северо-западной части Польши вблизи от побережья Балтийского моря и является результатом договоренностей достигнутых между Варшавой и Вашингтоном в 2009 году, программа, в рамках которой создается уже второй такой пост ПРО называется "Европейским поэтапным адаптивным подходом" (EPAA).

EPAA предполагает развитие архитектуры системы противоракетной обороны НАТО для защиты Европы от угроз, исходящих из-за пределов евроатлантического региона. Пост ПРО в Редзиково, рассматривается как средство обеспечивающее и противоракетную оборону Военно-морских сил НАТО на восточном стратегическом направлении и по мнению военного и политического руководства альянса и США является жесткой демонстрацией приверженности Америки коллективной безопасности в Европе.

Строительство, развертывание и ввод в эксплуатацию станции Aegis Ashore в Редзиково – это третья фаза программы "Европейского поэтапного адаптивного подхода", этакий добровольный вклад США в противоракетную оборону НАТО. По заявлению руководства Пентагона, - пост Aegis Ashore в Польше расширяет оборонительный потенциал альянса укрепляет его общую систему ПВО/ПРО, предназначен для защиты европейской территории, населения и сил НАТО. Система Aegis Ashore использует в качестве поражающего средства антиракеты Standard Missile-3 (SM-3).

Ранее другой пост Aegis Ashore был развернут в Румынии на военной базе вблизи городка Девеселу. Боевая часть Aegis Ashore использует ЗРК, в которых применяются универсальные пусковые установки МК-41. Российское политическое руководство указывало неоднократно Вашингтону, что это является потенциальным нарушением ныне уже прекратившего действие ДРСМД, поскольку данные установки монтируются на военных кораблях США и используются для пуска всех типов ракет, включая крылатые ракеты(КР) Tomahawk. В данном случае МК-41 размещается на суше. А согласно ДРСМД КР Tomahawk не могут иметь сухопутного базирования.

Американские военные утверждают, что система Aegis Ashore неспособна применять ракеты класса "земля–земля" и, следовательно, не может действовать как скрытое оружие первого удара. Российский признанный эксперт в области ракетных вооружений на правах анонимности прокомментировал для "НГ" вышеизложенную информацию. По словам эксперта, данная система имеет универсальные пусковые установки МК-41, в которых можно разместить вместо противоракет SM-3 Block IB крылатую ракету (КР) Tomahawk, но смысла особого в таком действии нет. Например, на боевом пункте Aegis Ashore сейчас размещается только 24 ракеты, после модернизации их будет 48. Серьезного ущерба такое количество КР Tomahawk не причиняет, как это уже доказала сирийская практика. К тому же стационарное положение пусковой установки делает ее очень уязвимой. Об эффективности применения этого оружия можно говорить, когда речь идет о кораблях или субмаринах с КР на борту, где их размещено в разы больше. Использовать тихоходные Tomahawk в качестве носителей ядерных боеголовок также нецелесообразно.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО