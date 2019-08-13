ВМС Индии приобретут две батареи подвижных береговых ракетных комплексов "БраМос"

Подразделение индийской армии успешно запустило ракету "БраМос" и уничтожило предварительно выбранную цель на полигоне в Раджастане.

ЦАМТО, 12 августа. Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии (DAC – Defence Acquisition Council) 8 августа одобрил приобретение двух батарей подвижных береговых ракетных комплексов со сверхзвуковыми КР "БраМос".

По информации India Today, проект закупки будет реализован в рамках инициативы "Делай в Индии" "Процедуры оборонных закупок 2016 года" в интересах Военно-морских сил Индии. Стоимость проекта оценивается в 13,5 млрд. рупий (189,3 млн. долл.). Срок реализации – 2 года с даты подписания контракта.

Разработка перспективного подвижного берегового комплекса NGMMCB большой дальности (Next Generation Maritime Mobile Coastal Batteries - Long Range) реализована в Индии совместным индийско-российским предприятием BrahMos Aerospace Private Limited.

Комплекс NGMMCB включает командный пункт, две РЛС и две пусковые установки с тремя противокорабельными ракетами. Каждая батарея дополнительно будет включать разведывательную машину и две машины с ПЗРК для защиты от воздушного нападения. В качестве шасси используется платформа Tatra. Для наведения используются РЛС Scanter датской компании Terma, которые производятся в Индии компанией Tata Advanced Systems Tata Nova.

Проект, предусматривающий строительство сети радаров и центр с высокой пропускной способностью, чтобы обеспечить безопасность береговой линии протяженностью 7500 км, был принят после терактов в Мумбаи в ноябре 2009 года.