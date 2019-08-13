Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64

Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64. Об этом сообщило предприятие "Укроборонпром", в состав которого входит завод.

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Во Львове бронетанковый завод наладил модернизацию танков Т-64. В рамках проекта машины оснащают тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

В сообщении подчеркивается, что впервые данная модификация была представлена публике в 2017 году. Тогда же, по утверждению "Укроборонпрома", танк проявил себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge. Также в прошлом году танк показали на параде по случаю Дня Независимости Украины.

Модернизация включает в себя установку нового прицельного комплекса наводчика с тепловизором, который, по заявлению предприятия "обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях".

Помимо наводчика, новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения должны получить и другие члены экипажа. Заявляется, что аппаратура имеет высокую устойчивость к световым помехам и не чувствительна к засветке даже при использовании специальных помех в инфракрасном диапазоне.

Новая динамическая зашита, ПНВ и системы связи

ПНВ устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменений. Это должно позволить значительно уменьшить время и затраты на интеграцию устройств в системы боевой машины.

Помимо прочего, на танк установлена перспективная динамическая защита, которая, по заявлениям разработчиков, "значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро"".

Новая модификация Т-64 также оснащена системой спутниковой навигацией от корпорации "Оризон-Навигация". Комплекс позволяет в режиме "онлайн" обмениваться зашифрованными данными. Согласно техническому заданию, информация от каждой машины должна поступать командованию всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые должны обеспечить защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Ранее модернизацию танков Т-64 по этому типу проводил только Харьковский бронетанковый завод: согласно данным "Укроборонпрома" предприятие направило в ВСУ более полутора сотен машин этого типа. Предполагается, что благодаря мощностям Львовского бронетанкового завода процесс перевооружения Вооруженных сил Украины новыми модернизированными танками должен будет проходить быстрее.

"Укроборонпром" подчеркивает, что мощности этих двух танковых предприятий позволяют, при наличии стабильного заказа и финансирования со стороны заказчика, провести модернизацию всех имеющихся в ВСУ Т-64.