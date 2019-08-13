На полигонах ЮВО начались специальные учения войск РЭБ на новейшей технике

ЦАМТО, 12 августа. На полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Северной Осетии и на Кубани начались специальные учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) с воинскими частями и подразделениями РЭБ Южного военного округа (ЮВО).

В ходе мероприятий подразделения РЭБ отработают задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи в различных диапазонах, нанесут радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Также специалисты выполнят нормативы развертывания комплексов РЭБ и их маскировки, организуют охрану и оборону, осуществят подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

Для выполнения задач применяются новейшие комплексы РЭБ "Красуха" и "Борисоглебск", автоматизированный комплекс РЭБ КВ радиосвязи "Мурманск", новейшие уникальные мобильные комплексы "Леер-3" на базе автомобиля КамАЗ, автоматизированные станции помех "Житель" и др.

Учения, в которых принимают участие более 800 военнослужащих и задействовано около 200 ед. военной и специальной техники, продлятся до конца недели, сообщает пресс-служба Южного военного округа.