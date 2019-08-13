Сергею Шойгу показали, как на базе танка Т-72Б3 делают машины-роботы

В понедельник министр обороны Сергей Шойгу проверил, как на крупнейшем оборонном предприятии России - Уралвагонзаводе - выполняют военные контракты. Одним заслушиванием докладов дело не ограничилось - глава оборонного ведомства страны прошел по цехам завода и лично посмотрел, как для армии собирают современные танки и новые бронемашины.

Министру, в частности, представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3. Напомним, что именно на такой технике в рамках V Армейских международных игр на полигоне в подмосковном Алабине сейчас соревнуются в танковом биатлоне экипажи из разных стран.

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал Сергею Шойгу, как собирают уникальные танки-роботы. Известно, что каждый такой комплекс будет иметь индивидуальное целевое назначение. В одном из вариантов опытную безэкипажную боевую машину выпускают с тяжелым вооружением. В другом - с автоматическими пушками.

Ранее пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская сообщила журналистам, что в ходе поездки в Центральный военный округ Сергей Шойгу посетит ряд предприятий ОПК и проверит там ход выполнения гособоронзаказа. Кроме того, министр заслушает доклады руководителей оборонных заводов и командования ЦВО.

Юрий Гаврилов