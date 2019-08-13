Шойгу представили робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3

Новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3 показал министру обороны России Сергею Шойгу в понедельник, 12 августа, генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

У каждого комплекса будет индивидуальное целевое назначение, передает "РИА Новости".

Отмечается, что один из них — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками, другой — безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением.

Глава оборонного ведомства в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) проверил ход выполнения гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, заслушал доклады руководства завода и посетил цех сборки танков, сообщает телеканал "Звезда".

4 августа Шойгу назвал причины, по которым стран НАТО нет среди участников Армейских международных игр – 2019 (АрМИ-19). Он отметил, что ситуация связана с политическими мотивами, а также с некоторыми рисками конкуренции на рынке военной техники.