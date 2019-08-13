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13.08.2019
Военно-промышленный курьер

Ведущему КБ по разработке легкобронированной гусеничной техники – 65 лет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специальному конструкторскому бюро машиностроения (АО "СКБМ") – 65 лет со дня основания в составе Курганского машиностроительного завода. Предприятия входят в холдинг "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех", сообщила пресс-служба ПАО "Курганмашзавод".

Сегодня СКБМ – ведущее предприятие ВПК по проектированию военных гусеничных машин легкой категории по массе, их разработке и доведению до серийного производства.

За это время коллектив СКБМ участвовал в конструкторском обеспечении постановки на производство и модернизации артиллерийского тягача АТС 59 и боевой машины пехоты БМП-1 на Курганмашзаводе. Разработал БМП-2, БМП-3, модернизировал БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка", а также создал широкую гамму изделий на их базе.

Производство и продажа за рубеж БМП-3 помогли Курганмашзаводу и СКБМ не просто выжить в тяжелые для страны и особенно для военных заводов 1990-е годы, но и разработать современные гражданские машины – семейство гусеничных вездеходов ТМ, лесную машину МЛ-107, универсальное гусеничное шасси для установки различного оборудования. В настоящее время ТМ-140 вместе с МКСМ-800 являются основной гражданской продукцией Курганмашзавода.

Сегодня АО "СКБМ" продолжает разрабатывать новые образцы спецтехники и гусеничных шасси, на которых внедряются передовые достижения прикладной науки и техники, применяются современные материалы.

Ведутся работы по дальнейшей модернизации БМД-4М и БТР-МДМ с целью улучшения характеристик подвижности, огневой мощи и командной управляемости. В стадии разработки – машины управления и связи на базе десантной техники. Не прекращается модернизация и боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и шасси на их базе. Также прорабатывается вопрос по установке боевого телеуправляемого модуля с пулеметной установкой на гражданский вездеход ТМ-140 с целью продвижения машины в силовые структуры. Конструкторы СКБМ занимаются созданием современных средств инженерной разведки и разминирования по заданию Минобороны РФ. Уже можно говорить о том, что базовым транспортным шасси для такой техники станет шасси БМП-3. В числе ожидаемых разработок -  бронетранспортер БТ-3Ф для морской пехоты и легкий танк на базе шасси БМП-3 и боевого отделения от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".

"За знаменитыми на весь мир машинами, конечно, стоят люди, высокопрофессиональные, работоспособные, ищущие, всегда полные новых идей. Ветераны с готовностью передают свой громадный опыт молодым конструкторам. А разработки будущего, над которыми сегодня работает КБ, обещают им интересную и востребованную работу", – уверен главный конструктор СКБМ Сергей Абдулов.

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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БМП-1
БМП-2
БМП-3
БТ-3Ф
БТР-МДМ Ракушка-М
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