Войти
13.08.2019
WarSpot

OFFSET: летающие помощники для городского боя

478
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В Агентстве перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США разрабатывают различные технологии, которые позволят войскам эффективно действовать в условиях плотной застройки. В июле этого года DARPA продемонстрировала работу системы Squad X, которая с помощью наземных и летающих дронов помогает улучшить ситуационную осведомлённость солдат. Впрочем, в условиях плотной застройки, небоскрёбов и тоннелей её возможностей может оказаться мало.

Демонстрация работы системы OFFSET

В DARPA ведётся разработка под названием OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET). В рамках её полевых испытаний, проводившихся на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия), 250 беспилотников провели разведку на заданном участке, после чего взяли под непрерывный контроль объекты, где "скрывался противник".

Слайд из презентации программы OFFSET.

Источник изображения: darpa.mil

Разработчики указывают, что на текущем этапе программа OFFSET может обеспечивать обнаружение вражеской группы в городской застройке, а также вести наблюдение за каждым из её членов, давая солдатам полную ситуационную осведомлённость. Показанное на видео тестирование системы стало вторым из шести запланированных для оценки возможностей программы.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
Похожие новости
18.03.2019
Секретная американская программа безэкипажного надводного боевого корабля
19.09.2017
"Морской охотник" пойдёт в серию
09.06.2017
Boeing выпустил подводного робота в океан
16.12.2016
Американский «охотник за субмаринами» снова в море
30.08.2016
Пентагон дал утечку информации о развитии программы морских боевых роботов
24.05.2013
DARPA планирует "оцифровать" солдат
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:51
  • 37
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 13.08 11:50
  • 5
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 13.08 11:47
  • 1
Услуги в Польше для иммигранта из России или Украины
  • 13.08 11:00
  • 1
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 10:55
  • 1
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?
  • 13.08 10:33
  • 4
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 13.08 10:23
  • 47
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 09:31
  • 2
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 13.08 07:25
  • 17
Источник сообщил о контракте на модернизацию бомбардировщика Су-34
  • 13.08 01:57
  • 1
Буря в воде
  • 13.08 00:59
  • 75
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 23:27
  • 113
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 22:13
  • 2
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 21:09
  • 4
Тяжелый транспортировщик Ан-124 "Руслан" могут оснастить отечественным двигателем - разработчик
  • 12.08 20:38
  • 2
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира