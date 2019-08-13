OFFSET: летающие помощники для городского боя

В Агентстве перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США разрабатывают различные технологии, которые позволят войскам эффективно действовать в условиях плотной застройки. В июле этого года DARPA продемонстрировала работу системы Squad X, которая с помощью наземных и летающих дронов помогает улучшить ситуационную осведомлённость солдат. Впрочем, в условиях плотной застройки, небоскрёбов и тоннелей её возможностей может оказаться мало.

Демонстрация работы системы OFFSET

В DARPA ведётся разработка под названием OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET). В рамках её полевых испытаний, проводившихся на военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия), 250 беспилотников провели разведку на заданном участке, после чего взяли под непрерывный контроль объекты, где "скрывался противник".

Слайд из презентации программы OFFSET. Источник изображения: darpa.mil

Разработчики указывают, что на текущем этапе программа OFFSET может обеспечивать обнаружение вражеской группы в городской застройке, а также вести наблюдение за каждым из её членов, давая солдатам полную ситуационную осведомлённость. Показанное на видео тестирование системы стало вторым из шести запланированных для оценки возможностей программы.