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13.08.2019
ТАСС

Шойгу осмотрел разработки новых боевых роботов на базе Т-72Б3

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Т-72Б3
Т-72Б3.
Источник изображения: Вестник Мордовии"

Глава военного ведомства посетил "Уралвагонзавод", где проверил ход выполнения гособоронзаказа

НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 12 августа. / ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на "Уралвагонзаводе" (УВЗ).

Министр обороны проверил ход выполнения гособоронзаказа на этом предприятии, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Генеральный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3.

Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй - безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
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Шойгу Сергей
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Гособоронзаказ
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