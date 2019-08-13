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13.08.2019
Военное обозрение

Американские журналисты рассказали, что хотят увидеть на "МАКС-2019"

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The Aviationist отправляет группу американских корреспондентов для освещения авиашоу МАКС-2019, которое состоится в РФ в сентябре текущего года. Благодаря этому указанное западное издание надеется собрать солидный материал, освещающий российскую боевую технику.

Источник изображения: topwar.ru

Почему МАКС интересен? Всё очень просто: ведь это, наверное, единственное мероприятие, где можно увидеть все новейшие российские машины в работе.

- пишет The Aviationist.

С его слов, данный авиасалон является прежде всего торговой выставкой, на площадке которой оформляются соглашения о продажах. Однако стремление Москвы к маркетингу позволяет сторонним наблюдателям оценить возможности ее техники.

Это невероятная возможность. Когда я был мальчиком, все, что у нас было, это зернистые черно-белые фотографии русских самолетов в справочнике самолетов от "Janes". Для нас, приезжающих из США, это самые экзотические и манящие боевые аппараты.

- отметил 57-летний Том Демерли, бывший летчик, которого направляют освещать выставку.

Су-57 на "МАКС-2019" впервые будет представлен в формате не только полёта, но и статичной экспозиции.

Кроме различных образцов российских вооружений (Ми-28НЭ, Ка-52, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, Ил-112В, Ми-17Ш, Ми-17В-5), журналисты также надеются увидеть китайскую технику: по неподтвержденным слухам, КНР может оставить для показа часть самолетов, участвующих в "Авиадартсе".

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