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13.08.2019
Российская газета

В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

В интернете опубликован рейтинг самых мощных российских военных самолетов, составленный американскими СМИ.

В топ журнала The National Interest вошли пять машин. Начинается описание с Су-27, предназначенного для достижения превосходства в воздухе. Отмечается, что он превосходит американские F-16 и F/A-18 по скоростным характеристикам.

Другой участник рейтинга, МиГ-29 не способен конкурировать с Су-27 по дальности и скорости полета, зато он обладает высокой маневренностью. Судя по испытаниям, проведенным Люфтваффе, МиГ оказался проворнее, чем F-16.

Су-35 выполняет роль связующего звена между истребителями четвертого и пятого поколений и позиционируется как самолет поколения 4++. Он летает чуть медленнее Су-27, но отличается гораздо более широким радиусом действия.

В рейтинге фигурирует и новейший многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, называемый в публикации Т-50/ПАК ФА. Его описывают как ответ России на американские самолеты пятого поколения F-22 и F-35. В материале говорится, что он значительно превосходит "своих двоюродных братьев времен холодной войны" и оказывается более маневренным, чем F-35.

Также среди истребителей упоминается и сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, который создан для осуществления дальних миссий с большим запасом вооружения.


Руслан Мельников

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Страны
Россия
США
Продукция
F-16
F-18
F-22
F-35
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Ту-160
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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