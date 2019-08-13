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13.08.2019
Российская газета

По-прежнему востребованы: партия БМП-1 поступит в Египет из Греции

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Источник изображения: rg.ru

Греция поставит Египту партию БМП-1, состоящую из 92 единиц техники. В настоящее время эти бронемашины проходят восстановительный ремонт.

Являясь членом Североатлантического альянса, Греция обзавелась такой техникой в начале 90-х годов, когда Германия избавлялась от имущества распущенной Национальной народной армии ГДР. Эти БМП были изготовлены по советской лицензии.

Всего на льготных условиях было приобретено около 500 штук. Еще в ФРГ "единицы" были доведены до стандартов: на них установили новые радиостанции, дымовые гранатометы, а также поворотники, зеркала заднего вида и др.

А вот устаревшие противотанковые комплексы 9K11 "Малютка", наоборот, демонтировали. В Греции же на башнях стали устанавливать 12,7-мм пулеметы М2НВ американского производства.

На части машин вместо башен с 73-мм орудиями 2A28 появились 23-мм скорострельные автоматические зенитные пушки ЗУ-23-2.

БМП-1 хорошо зарекомендовали себя в греческой армии, они ценятся, прежде всего, за скоростные и маневренные характеристики.

В 2005 -2006 гг. 100 БМП-1 поставили Ираку, который активно использовал их в боях с террористами.

Сейчас 92 машины будут переданы Египту. Сухопутные войска данного государства имеют на вооружение более двух сотен таких боевых машин пехоты. Несмотря на солидный возраст (получены в первой половине 70-х гг. из СССР), они продолжат активно эксплуатироваться в общевойсковых частях, так что почти сотня отремонтированных БМП точно не будет лишней.


Алексей Моисеев

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Страны
Германия
Греция
Египет
Ирак
Россия
США
Продукция
2A28
9M14 Малютка
БМП-1
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