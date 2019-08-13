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13.08.2019
Военное обозрение

Вьетнам разработал новую САУ на базе Д-44

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Совсем недавно казалось, что вьетнамские вооруженные силы основательно застряли в эпохе Холодной войны, сохраняя характерный для того времени армейский уклад. Тем не менее постепенно развернулся процесс активного обновления войск, в том числе их материально-технического облика. Однако, по всей видимости, темпы модернизации отстают от потребностей обороны.

Источник изображения: https://www.facebook.com/VietDefenseVN/

Тем не менее, современные методы ведения войны диктуют свои правила, заставляя адаптироваться к новым условиям на основе старой материальной части. В частности, согласно нынешним канонам, войска должны отличаться высокой мобильностью. Для артиллерии это означает возможность после огневого поражения уйти от ответного удара.

На этом фоне Вьетнам разработал новую экспериментальную САУ с использованием 85-мм пушки Д-44 в качестве орудия нового изделия.

Недавно на одном из телеканалов было представлено изображение нового творения вьетнамской оборонной мысли. Ранее Вьетнам разработал еще одну платформу SPAAG: на грузовиках "Урал" была размещена 105-мм гаубица.

Дивизионная пушка Д-44 была принята на вооружение советской армии в 1946 году. Ее производство осуществлялось на "Уралмаше" до 1954 года. Несмотря на свой почтенный возраст, она активно применялась, например, на Донбассе украинской армией, будучи снятой с консервации.

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Страны
Вьетнам
Украина
Компании
ГАЗ Группа
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