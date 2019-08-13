Войти
13.08.2019
Известия.ru

Самолет-разведчик США пролетел у границы Калининградской области

456
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/USAF

Самолет ВВС США провел разведывательный полет у границы Калининградской области. Об этом сообщил ресурс Plane Radar, отслеживающий полеты авиации.

Крупный стратегический разведчик Boeing RC-135 RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 заметили в воздушном пространстве ФРГ в 7:40 мск. Спустя час самолет появился в зоне полетной информации Калининградской области России.

В начале августа американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса Lockheed EP-3E Orion Aries II совершил полет у берегов Республики Крым. 25 июля у берегов Крыма провели разведку три американских судна — два самолета P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик RQ-4B-30 Global Hawk.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Global Hawk
KC-135
P-8 Poseidon
ЕР-3
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.08.2019
Шпионский полет: что делал самолет США у границ России
29.07.2019
Очередная вылазка: американцы следят за Крымом
25.06.2019
Новые разведчики: самолеты США пролетели над Крымом
27.05.2019
Самолет ВМС Германии приблизился к границе Калининградской области
21.01.2019
Анализ просчетов ведущих мировых спецслужб
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:51
  • 37
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 13.08 11:50
  • 5
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 13.08 11:47
  • 1
Услуги в Польше для иммигранта из России или Украины
  • 13.08 11:00
  • 1
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 10:55
  • 1
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?
  • 13.08 10:33
  • 4
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 13.08 10:23
  • 47
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 09:31
  • 2
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 13.08 07:25
  • 17
Источник сообщил о контракте на модернизацию бомбардировщика Су-34
  • 13.08 01:57
  • 1
Буря в воде
  • 13.08 00:59
  • 75
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 23:27
  • 113
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 22:13
  • 2
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 21:09
  • 4
Тяжелый транспортировщик Ан-124 "Руслан" могут оснастить отечественным двигателем - разработчик
  • 12.08 20:38
  • 2
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира