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13.08.2019
Военно-промышленный курьер

Шойгу ознакомился с новыми разработками высокозащищенных боевых роботов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на Уралвагонзаводе, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Министр обороны проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3.

Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй - безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Робот
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