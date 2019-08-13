Шойгу ознакомился с новыми разработками высокозащищенных боевых роботов

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу представили новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на Уралвагонзаводе, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Министр обороны проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Уралвагонзаводе, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3.

Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй - безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.