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13.08.2019
Военно-промышленный курьер

Турция назвала сроки поставки второй батареи С-400

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция рассчитывает, что поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 состоятся в текущем месяце или в сентябре.

Об этом заявил в понедельник министр обороны страны Хулуси Акар, сообщает ТАСС.

"Срок поставок второй батареи С-400 - август-сентябрь. Идет работа по определению места будущей дислокации комплекса", - приводит его слова газета Hurriyet.

По словам главы Минобороны, после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США потребность Турции в С-400 "еще больше возрастает".

Он также сообщил, что американская сторона выступила с новым предложением Турции по вопросу приобретения комплексов ПРО Patriot.

"Мы хотим, чтобы парадигма наших взаимоотношений изменилась и США действовали в соответствии имеющимися у нас отношениями стратегического партнерства", - добавил Акар.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у России.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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