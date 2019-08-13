Войти
13.08.2019
Газета.ru

"Это какой-то фантаст": военный осудил версию о конфликте РФ и США

567
0
0

Вице-адмирал оценил прогноз о столкновении России и США в море

Российский вице-адмирал счел невозможным начало войны между Россией и США в результате подрыва корабля НАТО на мине времен Второй Мировой войны. Такое предположение ранее высказал американский военный эксперт. Он указал на опасность проведения учений в акваториях Азовского и Черного морей из-за оставшихся там снарядов.

Война между Россией и США не может начаться из-за подрыва корабля НАТО на мине времен Второй Мировой войны, уверен вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Таким образом он оценил соответствующее предположение американского военного эксперта.

"Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину - и пошли! И почему сразу война? Подлодки на Черном море? Откуда им взяться в Черном? Где там маневрировать? Наши подводные корабли всегда идут через Босфор в Средиземное море и дальше. Американские авианосцы просто не дойдут до наших берегов. Это какой-то фантаст, а не военный! Голливуд! Предположения из разряда детских игр. У меня внуки игры разбирают лучше!" - сказал специалист НСН.

Святашова возмутили предположения американского эксперта, и он порекомендовал ему прекратить фантазировать на тему войны с Россией.

Вице-адмирал обратил внимание, что американцы на своей территории не разминировали ни одного вражеского снаряда.

"А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчет победителя… Должен победить разум", - заявил военный.

Накануне военный аналитик Лайл Голдштейн в своей колонке для американского военно-политического издания The National Interest написал, что Черное море стало местом напряженного, но пока заочного противостояния России и США после задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

По его словам, Вашингтон не помог решению вопроса, "подняв ставку" в противостоянии с Москвой военными учениями НАТО Sea Breeze, которые проводятся совместно с Украиной и еще 19 странами в Одессе. Этими маневрами американская сторона продемонстрировала силы "у порога России", считает специалист.

При этом он отметил, что такие меры можно рассматривать в лучшем случае как способ придать Киеву уверенность в переговорах с Москвой.

"Тем не менее, риски таких маневров не были адекватно просчитаны в Вашингтоне. В водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остаются не менее 18 тыс. мин после Второй Мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа. Нетрудно представить войну между США и Россией, если на учениях затонет одно из американских судов, подорванное на такой мине", - считает эксперт.

В связи с этим американцам стоит радоваться, что США запрещено проводить авианосцы через турецкие проливы в соответствии с Конвенцией Монтре, подчеркнул Голдштейн. В противном случае они были бы быстро уничтожены ударами с мощных российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных комплексов или "смертоносных" российских ракетных катеров, отметил он.

"И это я еще не упомянул о самолетах, оснащенных гиперзвуковыми противокорабельными ракетами - такими, как новая система "Кинжал". Если авианосцы имеют ограниченную полезность в гипотетической войне за будущее Украины, то для чего действительно нужны крупные корабли ВМС США в конфликте с Россией?" - задался вопросом эксперт.

В Черном море с 1 по 12 июля состоялись совместные учения НАТО и партнеров Sea Breeze - 2019. В них участвовали 19 стран: Болгария, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США. В маневрах были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих. Штаб руководства учений находился в Одессе.

Американские корабли в составе международного контингента находились на Украине, чтобы "повысить региональную стабильность" в Черном море, пояснили в командовании Шестого флота ВМС США.

Все маневры военной техники НАТО контролировали военнослужащие Черноморского флота России, приводило РИА "Новости" комментарий Национального центра управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze - 2019", - пояснили в сообщении.

Кроме того, 1 июля дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота совершили в Крыму марш в позиционные районы, чтобы провести тренировки по развертыванию и подготовке к нанесению ракетных ударов по морским целям.

"Целью тренировки является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику", - пояснили в Минобороны.


Кристина Сизова

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Великобритания
Греция
Грузия
Дания
Италия
Канада
Латвия
Литва
Молдавия
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Франция
Швеция
Эстония
Продукция
Бастион
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
ГЗЛА
ЧФ
Похожие новости
15.07.2019
Порядка 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
08.07.2019
Размещенные в Крыму ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили корабли "противника" в Черном море, где проходят учения НАТО
02.07.2019
Российские военные сообщили о слежении за кораблями НАТО в Черном море на учении Sea Breeze
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:51
  • 37
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 13.08 11:50
  • 5
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 13.08 11:47
  • 1
Услуги в Польше для иммигранта из России или Украины
  • 13.08 11:00
  • 1
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 10:55
  • 1
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?
  • 13.08 10:33
  • 4
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 13.08 10:23
  • 47
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 09:31
  • 2
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 13.08 07:25
  • 17
Источник сообщил о контракте на модернизацию бомбардировщика Су-34
  • 13.08 01:57
  • 1
Буря в воде
  • 13.08 00:59
  • 75
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 23:27
  • 113
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 22:13
  • 2
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 21:09
  • 4
Тяжелый транспортировщик Ан-124 "Руслан" могут оснастить отечественным двигателем - разработчик
  • 12.08 20:38
  • 2
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира