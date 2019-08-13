"Это какой-то фантаст": военный осудил версию о конфликте РФ и США

Вице-адмирал оценил прогноз о столкновении России и США в море

Российский вице-адмирал счел невозможным начало войны между Россией и США в результате подрыва корабля НАТО на мине времен Второй Мировой войны. Такое предположение ранее высказал американский военный эксперт. Он указал на опасность проведения учений в акваториях Азовского и Черного морей из-за оставшихся там снарядов.

Война между Россией и США не может начаться из-за подрыва корабля НАТО на мине времен Второй Мировой войны, уверен вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Таким образом он оценил соответствующее предположение американского военного эксперта.

"Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину - и пошли! И почему сразу война? Подлодки на Черном море? Откуда им взяться в Черном? Где там маневрировать? Наши подводные корабли всегда идут через Босфор в Средиземное море и дальше. Американские авианосцы просто не дойдут до наших берегов. Это какой-то фантаст, а не военный! Голливуд! Предположения из разряда детских игр. У меня внуки игры разбирают лучше!" - сказал специалист НСН.

Святашова возмутили предположения американского эксперта, и он порекомендовал ему прекратить фантазировать на тему войны с Россией.

Вице-адмирал обратил внимание, что американцы на своей территории не разминировали ни одного вражеского снаряда.

"А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчет победителя… Должен победить разум", - заявил военный.

Накануне военный аналитик Лайл Голдштейн в своей колонке для американского военно-политического издания The National Interest написал, что Черное море стало местом напряженного, но пока заочного противостояния России и США после задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

По его словам, Вашингтон не помог решению вопроса, "подняв ставку" в противостоянии с Москвой военными учениями НАТО Sea Breeze, которые проводятся совместно с Украиной и еще 19 странами в Одессе. Этими маневрами американская сторона продемонстрировала силы "у порога России", считает специалист.

При этом он отметил, что такие меры можно рассматривать в лучшем случае как способ придать Киеву уверенность в переговорах с Москвой.

"Тем не менее, риски таких маневров не были адекватно просчитаны в Вашингтоне. В водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остаются не менее 18 тыс. мин после Второй Мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа. Нетрудно представить войну между США и Россией, если на учениях затонет одно из американских судов, подорванное на такой мине", - считает эксперт.

В связи с этим американцам стоит радоваться, что США запрещено проводить авианосцы через турецкие проливы в соответствии с Конвенцией Монтре, подчеркнул Голдштейн. В противном случае они были бы быстро уничтожены ударами с мощных российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных комплексов или "смертоносных" российских ракетных катеров, отметил он.

"И это я еще не упомянул о самолетах, оснащенных гиперзвуковыми противокорабельными ракетами - такими, как новая система "Кинжал". Если авианосцы имеют ограниченную полезность в гипотетической войне за будущее Украины, то для чего действительно нужны крупные корабли ВМС США в конфликте с Россией?" - задался вопросом эксперт.

В Черном море с 1 по 12 июля состоялись совместные учения НАТО и партнеров Sea Breeze - 2019. В них участвовали 19 стран: Болгария, Канада, Дания, Эстония, Франция, Грузия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США. В маневрах были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих. Штаб руководства учений находился в Одессе.

Американские корабли в составе международного контингента находились на Украине, чтобы "повысить региональную стабильность" в Черном море, пояснили в командовании Шестого флота ВМС США.

Все маневры военной техники НАТО контролировали военнослужащие Черноморского флота России, приводило РИА "Новости" комментарий Национального центра управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze - 2019", - пояснили в сообщении.

Кроме того, 1 июля дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота совершили в Крыму марш в позиционные районы, чтобы провести тренировки по развертыванию и подготовке к нанесению ракетных ударов по морским целям.

"Целью тренировки является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику", - пояснили в Минобороны.

Кристина Сизова