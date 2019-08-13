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13.08.2019
Российская газета

Уникальная "машина ядерного апокалипсиса" стала музейным экспонатом

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Источник изображения: rg.ru

Городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области получил уникальный бронированный экспонат. Сюда передали "танк" ядерного апокалипсиса" - высокозащищенное транспортное средство "Ладога".

Как сообщается в различных источниках, было выпущено всего 5 единиц такой техники. Они должны были служить в качестве командно-штабных машин для высшего военно-политического руководства СССР, поэтому назывались также самыми "тяжелыми лимузинами". В самом деле, благодаря имеющейся надежной защите от оружия массового поражения, их вес равнялся 42 тоннам.

Ленинградские конструкторы снабдили "Ладогу" мощной фильтровентиляционной установкой, дополнительными баллонами с воздухом, кондиционером. Находящиеся внутри 6 человек получали новейшие на то время системы связи и наблюдения, в том числе телевизионные камеры и устройства контроля внешней среды.

Первый образец был изготовлен в первой половине 80-х годов, в качестве основы взяли шасси танка Т-80.

Как и на основных боевых танках, вначале в качестве силовой установки применяли 1100-сильный газотурбинный ГТД-1000ТФ, затем стали устанавливать более мощный ГТД-1250. Оба двигателя имели возможность автоматической очистки от пыли, в том числе радиоактивной.

Машина обладала высокой подвижностью: по шоссе она разгонялась до 70 км/ч. Запас хода - 350 км.

Уникальные возможности "Ладоги" были опробованы в 1986 году в Чернобыле, где она использовалась для разведки местности.

Полученный опыт позже пригодился для создания еще более современных образцов техники.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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