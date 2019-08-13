Российские водолазы победили в конкурсе "Глубина" Армейских международных игр в Иране

Сборная ВМФ России установила два абсолютных рекорда конкурса при выполнении подводно-технических работ в упражнении "Сварка, резка"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сборная ВМФ России одержала победу на международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина", проводимом в рамках Армейских международных игр - 2019 в Иране. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-центре игр.

"В ходе заседания судейской комиссии был произведен расчет баллов за выполнение конкурсных упражнений. В итоге, с уверенным отрывом сборная команда водолазов ВМФ России победила в конкурсе "Глубина", набрав 7415,04 балла из 8000 возможных", - сообщили в пресс-центре игр.

Второе место заняла сборная Китая, набрав 4922,09 балла. На третьем месте расположилась сборная ВМС Ирана, набравшая 4754,88 балла.

Сборная ВМФ России установила два абсолютных рекорда конкурса "Глубина" при выполнении подводно-технических работ в упражнении "Сварка, резка". Кроме того, российские водолазы установили личный рекорд на испытании "Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему".

В конкурсе "Глубина", начавшемся 4 июля в акватории Персидского залива, водолазы из России, Китая, Ирана, Сирии, Венесуэлы и ЮАР выполнили упражнения "Весы", "Работа в замкнутом пространстве", "Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки", "Оказание помощи надводному кораблю", "Фланец", "Резка, сварка" и "Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему".

Иран уже во второй раз становится страной - соорганизатором Армейских игр и во второй раз принимает водолазный конкурс на своей территории.