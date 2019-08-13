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13.08.2019
Военное обозрение

В США протестировали программу по управлению роем беспилотников

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В США провели очередное тестирование так называемого активного роя беспилотных летательных аппаратов. Испытания проводились специалистами DARPA и носили название OFFSET – "Наступательная активная тактика роя".

Источник изображения: topwar.ru

Местом испытаний стала площадка в Форт-Беннинге (штат Джорджия). Основная задача – тестирование программы, которая управляет движением дронов, входящих в состав роя. Программа позволяет дронам действовать синхронно, перестраиваться для имитации крупного авиационного средства, включая истребитель.

В ходе тестов дроны были выстроены над местностью и обеспечивали длительное наблюдение с передачей изображения на компьютер оператора. Подчёркнуто, что оператор в работу БПЛА не вмешивался, и они действовали полностью автономно.

Эти тесты, как сообщается, были направлены не на испытания возможности прорыва ПВО противника, а на оказание помощи военнослужащим в ходе выполнения условной операции (в условиях застройки).

Рой беспилотников помогает бойцам получать данные о местах нахождения огневых точек противника, включая снайперов, о расположении линий обороны и т.п.

На кадрах видно, как используется программа, которая может обозначать зоны активности дронов в составе роя. С помощью этой же программы можно изначально устанавливать маршруты перемещения БПЛА над местностью и задавать время такой работы.

Испытания проводились в июне, но опубликовала DARPA кадры с экспериментом только сейчас.

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Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
ИТ
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