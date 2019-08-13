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13.08.2019
Военно-промышленный курьер

У ВС РФ появится своя сотовая связь

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Источник изображения: vpk-news.ru

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, новые средства связи выдерживают температуру от минус 20 до плюс 50 градусов, обладают влагостойкостью, а также защищены устройством шифрования.

С их помощью подразделения смогут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки.

Благодаря новой технике российские военные смогут формировать закрытые зоны обмена информацией. Такие устройства обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах. По мнению экспертов, подобная сотовая связь будет пользоваться у военных большим спросом, несмотря на наличие спутниковых и радиорелейных каналов.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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