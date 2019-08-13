Для Дальнего Востока будут построены еще два парома

Как сообщил 9 августа 2019 года веб-ресурс "Корабел.ру", структура Росречморфлота выбрала верфи, которые построят два грузопассажирских парома для дальневосточных портов. По материалам сайта Госзакупок, речь идёт о двух паромах проекта CNF22 и NE-020.2.

Грузопассажирское паромное судно проекта CNF22 для сообщения между морскими портами Дальневого Востока разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (с) разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (via forums.airbase.ru )

Согласно аукционной документации, паром проекта CNF22 будет курсировать между морскими портами Дальневосточного федерального округа. На акуцион подал заявку крымский завод "Залив". Компания предложила начальную цену аукциона - 3,1 млрд руб. Аукционная комиссия признала заявку отвечающей требованиями, поэтому, судя по всему, с заводом будет заключен контракт.

Второе грузопассажирское судно проекта NE-020.2 компании "Нордик Инжиниринг", как планируется, обеспечит сообщение только Командорских островов и Северных Курил с Камчаткой. На тендер заявилась Окская судоверфь. Завод предложил построить паром за 1 миллиард 367 млн руб.

Согласно проектам контрактов, оба судна должны быть построены до середины декабря 2021 году.

В свою очередь, веб-ресурс PorttNews.ru сообщает, что "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы" (Керчь) построит паром проекта CNF22 для сообщения между морскими портами Дальневого Востока.

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" по результатам открытого конкурса в электронной форме заключит контракт с АО "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы" (г. Керчь, Республика Крым) на строительство грузопассажирского судна (автомобильно-пассажирского парома) проекта CNF22 для организации регулярного пассажирского сообщения между морскими портами Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно опубликованному протоколу, на конкурс была подана одна заявка - АО "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы". Конкурс признан несостоявшимся.

Контракт будет заключен с единственным участником открытого конкурса в электронной форме АО "Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы" по цене, предложенной участником конкурса - 3 млрд 100 млн руб., говорится в протоколе.

Как сообщалось ранее, начальная (максимальная) цена контракта составляла 3 млрд 100 млн руб. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Сроки завершения работы - 15 декабря 2021 года. Место передачи судна - у причала морского порта Петропавловск-Камчатский.

Согласно техническому заданию, грузопассажирское судно - автомобильно-пассажирский паром - предназначено для перевозки 150 пассажиров, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, колесной и гусеничной автотехники, 20-ти и 40-футовых контейнеров, с кормовой схемой грузообработки.

Район плавания - неограниченный. Основной район эксплуатации: Японское, Охотское и Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки Тихого океана.

Расчетная температура наружного воздуха +30°С при влажности 65% летом и при - 25°С влажность 85% зимой, воды от +25°С до -2°С соответственно.

Судно проектируется и строится на класс Российского морского регистра судоходства (РC).: KM Ice2 AUT1-ICS Ro-ro passenger ship.

Автономность судна по запасам топлива, масла и провизии - 25 суток. Автономность судна по запасам воды - 5 суток.

Комментарий bmpd. Таким образом, паром для сообщения между морскими портами Дальневого Востока будет строиться по очередному проекту CNF22 разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), действующим через свое российское представительство ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (Санкт-Петербург) и являющимя проектантом практически всех крупных паромных судов, строящихся в России в последнее время.

Грузопассажирское паромное судно проекта CNF22 предназначено для перевозки 150 пассажиров, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, колесной и гусеничной автотехники, 20- и 40-футовых контейнеров. Оно имеет кормовую схему грузообработки. Эскизный проект автопассажирского парома CNF22 был разработан по итогам совместной работы правительства Камчатского края и ФКУ "Дирекция госзаказчика" Росморречфлота в 2016 году.

Проект NE-020.2 грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским разработан АО "Нордик Инжиниринг" (Санкт-Петербург, ранее дочерняя компания германской компании Nordic Yards Holding GmbH, - видимо, фактически представляет проекты последней).

Грузопассажирское паромное судно проекта CNF22 для сообщения между морскими портами Дальневого Востока разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (с) разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (via forums.airbase.ru )

Проект NE-020.2 грузопассажирского судна для обеспечения сообщения Командорских островов и Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским разработки АО "Нордик Инжиниринг" (с) АО "Нордик Инжиниринг" (via forums.airbase.ru )