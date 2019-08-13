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13.08.2019
Интерфакс-АВН

Пострадавший от взрыва завод в Дзержинске наладил производство динамической защиты для танков

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Т-72Б3 с усиленной динамической защитой
Т-72Б3 с усиленной динамической защитой на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: Вестник Мордовии

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Дзержинское предприятие "Кристалл", пострадавшее от взрывов в июне, наладило производство динамической защиты для танков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации "Ростех"

"Ростех прилагает значительные усилия для возобновления его работы. На предприятии уже введены дополнительные меры безопасности, внедрена новая система пожаротушения и локализация подачи тепла. Это позволило запустить первое с момента инцидента производство - буквально на днях институт приступил к изготовлению динамической защиты для танков", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, госкорпорация выделила на восстановление предприятия полтора миллиарда рублей.

"Новые средства, выделенные госкорпорацией, позволят восстановить мощности предприятия до необходимого уровня и подготовиться к системным изменениям, которые произойдут в научно-производственном комплексе Дзержинска в ближайшие годы", - сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростех Сергей Абрамов.

ГосНИИ "Кристалл" - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

1 июня на территории предприятия произошло несколько взрывов, повредивших здания и сооружения завода. В результате ЧП пострадало почти 80 человек.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
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