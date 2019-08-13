Rheinmetall и MBDA намерены разработать лазерное оружие для корвета класса K130 ВМС Германии

Корветы ВМС ФРГ проекта К130 первой серии в базе в Варнемюнде. На переднем плане корвет F 264 Ludwigshafen am Rhein. Снимок 2015 года.

ЦАМТО, 12 августа. Компании Rheinmetall и MBDA Deutschland подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки высокоэнергетического лазерного средства поражения. Компании намерены изготовить, интегрировать и испытать демонстратор лазерного излучателя для корвета класса K130 ВМС Германии.

Как заявлено, лазеры, обеспечивающие возможность поражать цели со скоростью света с высокой точностью и минимальным побочным ущербом, представляют собой совершенно новое измерение в оборонной технике. Теперь впервые эта возможность должна быть исследована в условиях, приближенных к боевым, с использованием установленного на борту корвета демонстратора.

Детали проекта и разделение обязанностей между двумя компаниями будут определены после того, как федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) представит техническое задание.

В преддверии реализации совместного проекта глава отдела продаж и развития бизнеса MBDA Deutschland GmbH Питер Хайльмайер отметил, что сотрудничество между Rheinmetall и MBDA будет особенно полезным для Бундесвера. Обе компании заявили, что намерены использовать все имеющиеся у них возможности и ресурсы для того, чтобы этот проект имел "ошеломительный успех" для ВМС Германии.