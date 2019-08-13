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13.08.2019
Российская газета

"Выстрелил и забыл": Ми-28НМ сможет обстреливать две цели одновременно

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Боевой вертолет Ми-28НМ может использовать две ракеты по двум разным целям одновременно. Он применяет ракетное вооружение по принципу - "пустил-забыл".

Об этом газете "Красная звезда" сообщил командующий ВВС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов в профессиональный праздник военных летчиков. 12 августа исполняется 107 лет со дня создания российской военной авиации.

"Боевой вертолёт Ми-28НМ обеспечивает всепогодность боевого применения, возможность одновременного использования двух ракет по двум разным целям, причём позволяет применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип "пустил-забыл", повышена оперативность поиска наземных и воздушных объектов", - заявил Дронов.

Кстати, перспективный образец Ми-28НМ показали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". И не только его, но и Ми-26Т2-В и Ми-38. Эти машины оборудуются новейшими системами индивидуальной защиты, у них снижена радиолокационная заметность.

Говоря о тяжелом вертолете Ми-26Т2-В, генерал-полковник отметил, что он оснащен авионикой, которая дает ему возможность действовать в любое время суток . Машина модернизирована цифровым и новым навигационно-пилотажным комплексами, средствами связи и электронной индикации.

- Ми-38 - транспортно-десантный вертолет, имеет современный пилотажно-навигационный комплекс, систему спутниковой навигации, навигационный метеолокатор. Его поставки в войска, как и Ми-28НМ, начнутся уже в этом году, - сказал Сергей Суровикин.


Светлана Цыганкова

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