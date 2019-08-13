В КНР призывают сократить отставание от РФ и США в разработке БПЛА-"ведомых"

В связи с тем, что США и Россия объявили на прошлой неделе о прогрессе в разработке БПЛА-"ведомых", которые могут сопровождать пилотируемые истребители в бою, китайские эксперты заявили в воскресенье, что Пекин также не должен отставать от мировых лидеров и сосредоточить свои усилия на разработке аналогичных машин.

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Российское Министерство обороны на днях опубликовало кадры, на которых демонстрировался первый полет беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник". Согласно ряду заявлений, предполагается, что малозаметный БПЛА может стать "напарником" многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

В свою очередь, американский производитель беспилотников "Кратос" заявил, что ВВС Соединенных Штатов могут приобрести от 20 до 40 беспилотных платформ XQ-58 Valkyrie до конца 2019 года. Об этом сообщило издание Defense Blog.

Valkyrie XQ-58 является образцом ударного БПЛА-ведомого, который может работать в связке с пилотируемыми истребителями, в том числе F-35 и F-15EX. Пилоты этих машин смогут расширить возможности своих самолетов, увеличив зону охвата посредством этих БПЛА.

Предполагается, что БПЛА-ведомые заметно усилят возможности современных истребителей, выступая как в качестве машин передовой разведки и обнаружения, повышая осведомленность пилота о поле боя, так и в виде "длинной руки" при нанесении удара по целям.

Эксперт китайского издания Global Times на условиях анонимности отмечает, что развитие подобных систем, которые раньше считались частью перспективных боевых комплексов шестого поколения, намного опережает ожидания, и уже стало тенденцией.

Китаю предстоит сократить отставание

Аналитики издания отмечают, что Китаю еще предстоит официально презентовать свои разработки беспилотного летательного аппарата – ведомого. Однако ряд китайских малозаметных БПЛА могут служить этой цели и стать "ведомыми" перспективного китайского истребителя нового поколения J-20.

В частности, к таким беспилотным аппаратам издание относит Dark Sword, разработанный компанией Aviation Industry of China (AVIC), представленный в ноябре 2008 года. Также в 2018 году корпорация представила неназванный аппарат, разработанный по схеме "летающее крыло".

Кроме того, в качестве возможного сопровождающего для китайских самолетов пятого поколения аналитики Global Times рассматривают Sky Hawk от China Aerospace Science and Industry Corporation, CH-7 Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, а также Sharp Sword от все той же AVIC.

По словам все того же анонимного эксперта издания, если будет разработана система передачи данных и управления, связывающая БПЛА и пилотируемые машины, Пекин получит целую плеяду необходимых ему беспилотных "ведомых".