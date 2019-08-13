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13.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американские СМИ назвали пять мощнейших военных самолетов России

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Источник изображения: Владимир Смирнов/ТАСС

Американский журнал National Interest составил топ-5 самых опасных и мощных военных самолетов России. Издание отмечает, что российские самолеты зачастую являются более привлекательной и дешевой альтернативой покупкам у Соединенных Штатов и европейских стран.

В список, составленный NI, вошли многоцелевой истребитель Су-27, ставший ответом Советского Союза на американские F-15 и F-16, и МиГ-29, широко экспортируемый и до сих пор стоящий на вооружении ряда постсоветских стран.

Издание отмечает отличное вооружение Су-27, которое включает несколько ракет "воздух-воздух". Кроме того, в статье говорится, что военно-воздушные силы многих стран, в том числе Индии, Китая, Вьетнама и Индонезии, летают на этом истребителе и его модификациях.

МиГ-29, в свою очередь, назван одним из самых маневренных самолетов, превзошедшим F-16. При этом данный многоцелевой истребитель может оснащаться ракетами АА-8 для боев на ближнем расстоянии и оружием класса "воздух-земля".

Су-35, как отмечает автор статьи, примечателен скоростью 2390 километров в час и радиусом поражения 1,6 тыс. километров и более. Он относится к самолетам поколения 4++, и в его конструкции используются радиопоглощающие материалы (ОЗУ), что делает истребитель более скрытным.

В списке также значится "истребитель-невидимка" Су-57 (он же Т-50, ПАК ФА), который является "прямым ответом России на американские проекты пятого поколения" – F-22 и F-35. Развивая максимальную скорость до 2,6 тыс. километров в час, ПАК ФА оставляет своих "собратьев холодной войны" глотать пыль, пишет автор статьи. Отмечается, что, по мнению американских военных чиновников, новый истребитель "Сухого" более маневренный, чем американский F-35.

Еще одним опаснейшим российским самолетом признан бомбардировщик Ту-160. Недавно было объявлено о возобновлении его производства. Подчеркивается, что для стратегического бомбардировщика Ту-160 "невероятно быстр" – он развивает максимальную скорость 2220 километров в час. "Это намного превосходит американские бомбардировщики. Он может похвастаться и дальностью полета 7,3 тыс. километров", – отмечает автор статьи.

Ранее журнал The National Interest оценил проект российского бомбардировщика ПАК ДА.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
F-16
F-22
F-35
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
Су-35
Ту-160
Проекты
ПАК ДА
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