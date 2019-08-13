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13.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции

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Источник изображения: Yang Guang/ZUMA/ТАСС

"С коммерческой точки зрения это выгодно, но для России Турция не самый надежный партнер. Как говорится, она танцует сразу на всех свадьбах", – сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол Израиля в России Цви Маген, комментируя информацию о рассмотрении секретариатом оборонной промышленности Турции возможности закупку российских многоцелевых истребителей Cу-35.

"Серьезное влияние на расклад сил в регионе закупка Турцией истребителей Су-35 вряд ли окажет. Если сравнивать с американским F-35, то речь идет о сходных по своим характеристикам и возможностям машинах, поэтому, думаю, тут нет большой разницы, – сказал Цви Маген. – Турция сейчас не находится в состоянии войны с кем-либо, поэтому серьезно изменить обстановку эта сделка не сможет".

При этом собеседник отметил, что если говорить о коммерческом аспекте, то вариант с поставками истребителей Турции, безусловно, выгоден для России.

"С другой стороны, хочу напомнить, что Турция для России партнер весьма сомнительный, потому что сегодня турецкие интересы тут, а завтра они там. Как говорится, Турция танцует на всех свадьбах и сидит на всех стульях. Она активный участник НАТО и оттуда никуда не денется", – подчеркнул бывший посол Израиля в России.

"В то же время страна переживает переходный период своей истории, и если Россия продолжит прикладывать усилия для развития отношений с Турцией по направлению военно-технического сотрудничества, произойти может все что угодно. Понятно, что учитывая вопрос безопасности южных границ России, включая Черное море, Турция – это очень важный и серьезный друг. Но как повернется ситуация покажет только время", – заключил Цви Маген.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, турецкие органы власти, отвечающие за закупку вооружений, обратились в секретариат оборонной промышленности страны и командование турецких ВВС с просьбой оценить российское предложение о поставках многоцелевых истребителей Cу-35.

Если предложение Москвы получит одобрение ведомств, то Анкара начнет с российской стороной предметное обсуждение сделки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может заменить Турции американский F-35.



Иван Абакумов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Израиль
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Турция
Продукция
F-35
Су-35
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1 комментарий
№1
13.08.2019 11:00
Что-то мне подсказывает, что если турки окончательно не получат F-35 и надумают покупать истребители в РФ, то это будут не Су-35, а Су-57 - там всё же какая-то малозаметность, АФАР, полноценный бесфорсажный сверхзвук будет (а турки ещё думать будут пару лет - как раз подоспеет новый движок), да и прочая электроника получше будет, чем у Су-35. Турки хотят свой истребитель сделать - возможно договорятся по передачи каких-то технологий (как в случае с С-400) и Су-57 тут в любом случае интересней, чем истребитель устаревшего поколения - Су-35. Вполне вероятно, что в этот турецкий Су-57 будет встроена и какая-то турецкая электроника по их заказу.
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