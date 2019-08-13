В России проверят на "прочность" беспилотники и военную полицию

С 12 по 31 августа в Вооруженных силах России проводится комплекс специальных учений по видам обеспечения действий войск, а также учения по применению беспилотной авиации и органов военной полиции.

В них задействованы около 5 тыс военнослужащих и до 650 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщили в Минобороны РФ, спецучения являются подготовительным этапом и завершают комплекс мероприятий подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей видов обеспечения к стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019".

Планами учений предусмотрены практические действия войск (сил) по отработке вопросов всестороннего обеспечения на территории шести субъектов Российской Федерации, территориально входящих в состав Центрального военного округа, на полигонах Тоцкий, Донгуз, (Оренбургская область), Чебаркульский (Челябинская область), Юргинский (Кемеровская область), Алейский (Алтайский край), Свердловский (Свердловская область), Рощинский (Самарская область).

Отмечается, что в том числе на полигонах соединениями и воинскими частями материально-технического обеспечения, инженерных и железнодорожных войск ВС РФ будут отработаны действия по наведению железнодорожных и автодорожных мостов, организации мостовых и понтонных переправ через водные преграды, восстановлению аэродромной инфраструктуры и организации аэродромного обеспечения, ремонту вооружения и военной техники, а также обеспечению бытовых потребностей войск в полевых условиях.