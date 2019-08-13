На полигоне имени Рейгана протестируют систему уничтожения ОТР врага

Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США планирует провести последние в этом финансовом году тестовые испытания системы THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет различных классов) с выполнением практических стрельб по ракете-мишени на тихоокеанском полигоне имени Рональда Рейгана.

В настоящее время стратегическая ПРО США состоит из четырех основных компонентов, предназначенных для решения разных задач. В ведении Агентства по ПРО находятся наземные комплексы GBM, наземные/морские системы Aegis BMD, а также сухопутные THAAD и Patriot PAC-3.

Последний комплекс создан для борьбы с оперативно-тактическими ракетами, тогда как три других должны уничтожать ракеты всех прочих классов, отличающихся большей дальностью стрельбы.

Испытательный полигон Рейгана (база для программ ПРО и космических исследований) находится в Тихом океане. Он охватывает около 750 тыс. квадратных миль и включает в себя площадки для запусков на атолле Кваджелейн и острове Уэйк.